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Vukovic: Kazanmayı hak ettik

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Kocaelispor’un orta sahadaki önemli ismi Josip Vukovic maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vukovic galibiyetten dolayı mutlu olduklarını da söyledi

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“SÜPER LİG’İ HAK EDİYOR”

Galibiyeti perçinleyen golü atan Vukovic maçtan sonraki açıklamasında, “Öncelikle takımımızı elde ettikleri galibiyetten ötürü kutluyorum. Herkes en iyi performansını sahaya yansıttı. Önümüzde 3 maç var. Bunları da kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Evimizdeki maçlarda taraftarımızdan büyük destek bekliyoruz. Bu kulüp, bu camia Süper Lig’de olmayı hak ediyor. Oyunu kontrol ettik. Değişiklikler takıma enerji getirdi ve kazanmayı hak etik. Gol attığım için mutluyum. Çünkü Kocaelispor forması ile ilk golüm. Kendimi daha iyi hissediyorum. Umarım daha fazlasını yaparım. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

# kocaelispor, VAR

29 Nis 2024 - 15:41 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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