Vukovic: Kazanmayı hak ettik

“SÜPER LİG’İ HAK EDİYOR”
Galibiyeti perçinleyen golü atan Vukovic maçtan sonraki açıklamasında, “Öncelikle takımımızı elde ettikleri galibiyetten ötürü kutluyorum. Herkes en iyi performansını sahaya yansıttı. Önümüzde 3 maç var. Bunları da kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Evimizdeki maçlarda taraftarımızdan büyük destek bekliyoruz. Bu kulüp, bu camia Süper Lig’de olmayı hak ediyor. Oyunu kontrol ettik. Değişiklikler takıma enerji getirdi ve kazanmayı hak etik. Gol attığım için mutluyum. Çünkü Kocaelispor forması ile ilk golüm. Kendimi daha iyi hissediyorum. Umarım daha fazlasını yaparım. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Skubali - We love you Vukoviç.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.