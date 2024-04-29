Vukovic: Kazanmayı hak ettik

“SÜPER LİG’İ HAK EDİYOR”

Galibiyeti perçinleyen golü atan Vukovic maçtan sonraki açıklamasında, “Öncelikle takımımızı elde ettikleri galibiyetten ötürü kutluyorum. Herkes en iyi performansını sahaya yansıttı. Önümüzde 3 maç var. Bunları da kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Evimizdeki maçlarda taraftarımızdan büyük destek bekliyoruz. Bu kulüp, bu camia Süper Lig’de olmayı hak ediyor. Oyunu kontrol ettik. Değişiklikler takıma enerji getirdi ve kazanmayı hak etik. Gol attığım için mutluyum. Çünkü Kocaelispor forması ile ilk golüm. Kendimi daha iyi hissediyorum. Umarım daha fazlasını yaparım. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.