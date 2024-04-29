Ünlü dizideki Kartepe göndermesine başkandan cevap

Kızılcık Şerbeti’nin 60. Bölümünde Nursema ve Rüzgar’ın yaptıkları konuşmada, Rüzgar’ın Nursema’dan Kartepe’de bir çekime gitmesini istediği bölümde kullandığı “Kartepe’nin bu mevsimde hala güzel olduğunu gösteren bir tanıtım filmi çekmek için Kartepe’ye gitmen gerekiyor” repliği sonrası, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman bir paylaşım yaparak: “Nursema ve Rüzgar da Kartepe’mizin güzelliğini keşfetti” dedi ve Kartepe’nin güzellikleri paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi