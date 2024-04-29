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29 Nis 2024 - 16:05- Magazin G:

Ünlü dizideki Kartepe göndermesine başkandan cevap

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Yayınlandığı saatlerde binlerce kişiyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti’nde Kartepe konuşması sonrası Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan cevap geldi.

Oğuzhan Aktaş
Oğuzhan Aktaş Tüm Haberleri
Ünlü dizideki Kartepe göndermesine başkandan cevap
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Kızılcık Şerbeti’nin 60. Bölümünde Nursema ve Rüzgar’ın yaptıkları konuşmada, Rüzgar’ın Nursema’dan Kartepe’de bir çekime gitmesini istediği bölümde kullandığı “Kartepe’nin bu mevsimde hala güzel olduğunu gösteren bir tanıtım filmi çekmek için Kartepe’ye gitmen gerekiyor” repliği sonrası, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman bir paylaşım yaparak: “Nursema ve Rüzgar da Kartepe’mizin güzelliğini keşfetti” dedi ve Kartepe’nin güzellikleri paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

29 Nis 2024 - 16:05 Kocaeli/ Kartepe- Magazin --- Okunma

Mahreç  Oğuzhan Aktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(13)
15

Misafir - 55 yıldır degirmendere'yim. Daha görmedim. D dere dağları bana yetiyor.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 23:41
14

Bülent Sağlam - Onu bunu bilmem en kral başkan mustafa kocaman ne derse doğru der

Yanıtla . 4Beğen . 7Beğenme 29 Nisan 22:46
13

Deli Dumrul - Parası olana her şey güzel deliyi bile akıllı yapıyor para

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 22:46
08

Vedat - Tabi tabi. Kartepe çok güzel. Doğduğu günden beri oraya gidemeyen onca insan var. Emekli olmuş ama kartepenin zirvesini görememiş insanlar var. Kartepe tabi ki güzel. Parası olana herşey güzel.

Yanıtla . 70Beğen . 9Beğenme 29 Nisan 20:08
16

Kara Mürsel - @Vedat 08 nolu yoruma cevabı: Aynen moruk ben hep Atımla çıkıyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 00:03
12

Halilkara - @Vedat 08 nolu yoruma cevabı: Kartepeye çıkmaya paramı gerekiyor traktörün çık eşeğe. Ata bin çık spor olsun diye yürü çık maksat demagoji yapmaksa halisin

Yanıtla . 4Beğen . 13Beğenme 29 Nisan 22:43
10

Kiraz - @Vedat 08 nolu yoruma cevabı: ALLAH (C.C.) 'la aran iyi değil demek ibadetsiz misin örneğin sabah namazına kalkıyor musun amca

Yanıtla . 2Beğen . 5Beğenme 29 Nisan 21:25
09

Nurettin Duman - @Vedat 08 nolu yoruma cevabı: Acsiniz gözünüz ac

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 29 Nisan 20:35
07

Korfezli - Başkan kartepe hep güzeldir lakin kocaeli izmit halkı ne kadar istifade ediyor bitmez bir iştahınız o güzelim yerleri özele açarak halkını kazıklatan belediyesiniz arapların tarifesiyle yazın ege de güneyde marmaris didim kuşadası bld lerinden hiçbir farkınız yok onlarda yazın bu milleti kazıklatıyor

Yanıtla . 40Beğen . 3Beğenme 29 Nisan 18:56
06

Reis Bey - Evet Kartepe güzel ama parası olana güzel,Arap turistlere güzel,İstanbul ve Sakaryanın zenginlerine güzel.Kaç tane İzmitli gidip bir kahvaltı yapabiliyor,çay keyfi yapabiliyor ailesiyle ?

Yanıtla . 57Beğen . 3Beğenme 29 Nisan 18:27
05

Emre - Bir ataevlerde oturan olarak; bir gün su bir gün elektrik kesiliyor, vallahi billahi artık illallah geldi, ne kartepesi ya, böyle rezillik olmaz, bıktık bıktık

Yanıtla . 18Beğen . 4Beğenme 29 Nisan 18:16
04

Gönüllü Turizm Elçisi - Kartepe halka açılsın özellikle Gebze Hereke körfezden direk ulaşım sağlansın sadece merkeze hitap etmesi yeterli değil

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 18:11
03

Aslı Hu Nesli Hu - Asıl teşekkürü dizi nin #senaristi hak ediyor Başkan , onu pas geçmemelisin …

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 18:08
01

Serdar Doğdu - Kartepe güzel güzel olmasına fakat yerli yersiz çok sık yaşanan elektrik,su kesintileri olmasa dahada güzel olacak.

Yanıtla . 29Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 16:51
02

Alikahyali - @Serdar Doğdu 01 nolu yoruma cevabı: Güzel de kime güzel bir tane halka açık mesire alanı vardı onu da satmışlar.Daha yol kenarından otopark parası istiyorlar..Suadiye tabiat parkından bahsediyorum.Vatandasa Kartepe de bir şey yok.Zenginlere var Gidin de görün..

Yanıtla . 19Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 18:02
Diğer 11 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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