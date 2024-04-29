Ünlü dizideki Kartepe göndermesine başkandan cevap

Kızılcık Şerbeti’nin 60. Bölümünde Nursema ve Rüzgar’ın yaptıkları konuşmada, Rüzgar’ın Nursema’dan Kartepe’de bir çekime gitmesini istediği bölümde kullandığı “Kartepe’nin bu mevsimde hala güzel olduğunu gösteren bir tanıtım filmi çekmek için Kartepe’ye gitmen gerekiyor” repliği sonrası, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman bir paylaşım yaparak: “Nursema ve Rüzgar da Kartepe’mizin güzelliğini keşfetti” dedi ve Kartepe’nin güzellikleri paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Misafir - 55 yıldır degirmendere'yim. Daha görmedim. D dere dağları bana yetiyor.
Bülent Sağlam - Onu bunu bilmem en kral başkan mustafa kocaman ne derse doğru der
Deli Dumrul - Parası olana her şey güzel deliyi bile akıllı yapıyor para
Lalli - Kartepeye giderken .Emekevler mah.sinden gecsinler
Vedat - Tabi tabi. Kartepe çok güzel. Doğduğu günden beri oraya gidemeyen onca insan var. Emekli olmuş ama kartepenin zirvesini görememiş insanlar var. Kartepe tabi ki güzel. Parası olana herşey güzel.
Kara Mürsel - Aynen moruk ben hep Atımla çıkıyorum.
Halilkara - Kartepeye çıkmaya paramı gerekiyor traktörün çık eşeğe. Ata bin çık spor olsun diye yürü çık maksat demagoji yapmaksa halisin
Kiraz - ALLAH (C.C.) 'la aran iyi değil demek ibadetsiz misin örneğin sabah namazına kalkıyor musun amca
Nurettin Duman - Acsiniz gözünüz ac
Korfezli - Başkan kartepe hep güzeldir lakin kocaeli izmit halkı ne kadar istifade ediyor bitmez bir iştahınız o güzelim yerleri özele açarak halkını kazıklatan belediyesiniz arapların tarifesiyle yazın ege de güneyde marmaris didim kuşadası bld lerinden hiçbir farkınız yok onlarda yazın bu milleti kazıklatıyor
Reis Bey - Evet Kartepe güzel ama parası olana güzel,Arap turistlere güzel,İstanbul ve Sakaryanın zenginlerine güzel.Kaç tane İzmitli gidip bir kahvaltı yapabiliyor,çay keyfi yapabiliyor ailesiyle ?
Emre - Bir ataevlerde oturan olarak; bir gün su bir gün elektrik kesiliyor, vallahi billahi artık illallah geldi, ne kartepesi ya, böyle rezillik olmaz, bıktık bıktık
Gönüllü Turizm Elçisi - Kartepe halka açılsın özellikle Gebze Hereke körfezden direk ulaşım sağlansın sadece merkeze hitap etmesi yeterli değil
Aslı Hu Nesli Hu - Asıl teşekkürü dizi nin #senaristi hak ediyor Başkan , onu pas geçmemelisin …
Serdar Doğdu - Kartepe güzel güzel olmasına fakat yerli yersiz çok sık yaşanan elektrik,su kesintileri olmasa dahada güzel olacak.
Alikahyali - Güzel de kime güzel bir tane halka açık mesire alanı vardı onu da satmışlar.Daha yol kenarından otopark parası istiyorlar..Suadiye tabiat parkından bahsediyorum.Vatandasa Kartepe de bir şey yok.Zenginlere var Gidin de görün..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.