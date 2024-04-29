Ketenciler Çerkes Kültür Derneği geçmişini unutmuyor

VEFAT EDENLER İÇİN MEVLİT OKUTTULAR

Kartepe’nin Ketenciler Mahallesi sakinlerince kurulan Keteciler Çerkes Kültür Derneği mahallede oturmuş fakat bugün vefat ettiği için aralarında bulunmayan eş, dost, akrabaları için dernek binasında mevlit okuttu. Mahalledeki mevlitte önce Kuran-ı Kerim okurken daha sonra hayatını kaybedenler için Müezzin Kayyım İlhan Tok öncülüğünde dualar edildi. Mevlit sonrası program birlik-beraberlik programıyla devam etti.

DERNEK ÖNCEKİ İMAMA PLAKET TAKDİM ETTİ

Üyelerin ilgi gösterdiği programda 1992 yılında mahalle camine atanan ve 2015 yılına kadar burada görev yapmış İmam Durmuş Kuş’a, Müezzin Kayyım İlhan Tok dernek adına plaket takdim etti. 2015 yılından sonra Kirazoğlu Mahallesi’nde göreve yapan fakat Ketenciler Mahallesi ile ilişkisini sürdüren Kuş, plaket için derneğe teşekkür etti ve üyelerden helallik istedi. Üyeler ikram eşliğindeki programdan memnun kaldıklarını ifade ederken, derneğin yönetimine organizasyon için teşekkür ettiler.