Dream House’dan açıklama var: Demo karavanlarımız geri çağrıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmit'te faaliyet gösteren Dream House Caravan markasının DRM101 ticari isimli e24 2018/858 00231 00 tip onayı numaralı, DHC1 tip, 1 varyant, 1 versiyon, Ol kategorisi ürününü aracı tip onayı belgesinde idari ve teknik şartları karşılamaması nedeniyle uygunsuz olduğu tespit etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Dream House Caravan şu ifadeleri kullandı: “Demo olarak ürettiğimiz 6 adet Dream Melek modelimiz, bazı ürünlerin değiştirilmesi maksadıyla geri çağrılmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi