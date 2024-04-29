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29 Nis 2024 - 16:17- Gündem G:

Dream House’dan açıklama var: Demo karavanlarımız geri çağrıldı

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İzmit’te faaliyet gösteren Dream House karavan markasının ürettiği karavanlar mahkeme kararı ile toplatılacak. Dream House, Özgür Kocaeli’ye yaptığı açıklamada: Demo olarak ürettiğimiz 6 adet Dream Melek modelimiz, bazı ürünlerin değiştirilmesi maksadıyla geri çağrılmıştır” denildi.

Dream House’dan açıklama var: Demo karavanlarımız geri çağrıldı mask
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmit'te faaliyet gösteren Dream House Caravan markasının  DRM101 ticari isimli e24 2018/858 00231 00 tip onayı numaralı, DHC1 tip, 1 varyant, 1 versiyon, Ol kategorisi ürününü aracı tip onayı belgesinde idari ve teknik şartları karşılamaması nedeniyle uygunsuz olduğu tespit etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Dream House Caravan şu ifadeleri kullandı: “Demo olarak ürettiğimiz 6 adet Dream Melek modelimiz, bazı ürünlerin değiştirilmesi maksadıyla geri çağrılmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit

29 Nis 2024 - 16:17 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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