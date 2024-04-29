Mehmet Akif Ersoy, Başiskelelilere seslendi

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde birçok kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Başiskele, çocuklara ve yetişkinlere özel ayrı ayrı tiyatro oyunları sahnelenmeye devam ediyor. Başiskele Belediyesi tarafından son olarak “Ben Mehmet Akif Sana Sesleniyorum” adlı tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturdu.
ŞİİRLERİ YİNE DUYGULANDIRDI
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un günümüzde de geçerliliğini koruyan eleştiri, öğüt ve seslenişlerini şiirleri aracılığıyla kendi döneminde topluma seslendiği gibi bugün de temsili olarak sahneye taşınarak Asım’ın nesline seslendiği tiyatro oyunu büyük bir ilgiyle izlendi.
İKİ KEZ SAHNELENDİ
Başiskele Belediyesi koordinesinde “Ben Mehmet Akif Sana Sesleniyorum” adlı tiyatro oyunu Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde iki kez sahnelendi. İlk olarak ilçedeki lise öğrencilerine yönelik sahnelenen tiyatro oyunu daha sonra Başiskele halkı için ücretsiz olarak sahnelendi. Başiskeleli tiyatroseverler oyunu büyük bir ilgiyle takip ettiler.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.