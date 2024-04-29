Kocaelispor’un eski futbolcusu hayatını kaybetti

1970’li yıllarda Kocaelispor forması giyen, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Hasan Gemici’nin oğlu olan sonrasında Yeşil-Siyahlı kulübün futbol okulunda antrenörlük yapan Sadun Gemici rahatsızlığı sebebiyle entübe edilmişti. Entübe edilen Sadun Gemici’den acı haber geldi. Tedavi gördüğü Şehir Hastanesi’nde bugün hayatını kaybeden Sadun Gemici’nin cenazesi yarın öğle namazının ardından Değirmendere Merkez Camii’nden kaldırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Seref - Allah rahmet eylesin.Efendi bir agbimizdi ben Kocaeli maçlarına gitmeye başladığım 1977 li yilarda zaman zaman kadroya giren iyi bir insandı ama futbol anlamında bir zeki Ceyhun Orhan baturman Kamuran Müjdat Arap Samim güvenç kadar Kocaelispor da çok fazla iz bırakmadı Allah gani gani rahmet eylesin.
Tamer Oğul Paşa - ALLAH cc rahmet eylesin mekanı CENNET olsun inşaallah. ALLAH CC AİLESİNE VE YAKINLARINA metanet versin inşallah. ALLAH CC Cennetinde buluştursun inşallah
Allah Rahmet Eylesin - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin
Körfez 89 - Rabbim rahmet eylesin mekani cennet olsun ????
K.s. - Cennet mekanı olsun
Basiskele41 - Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah
Duruşu olan bir futbol emektarıydı
Benim çocukluğumun zamanına denk geldi
Çınarlar bir bir gidiyor ruhları şad olsun
Çukurbağlı - Allah rahmet etsin.
Çok efendi bir futbolcuydu.
Mekanı Cennet olsun...
Anahtar41 - mekanı cennet olsun allah rahmet eylesin ailesine sabırlar diliyorum
Körfez - Allah rahmet eylesin kardeşlerinin başı sağ olsun
Şener - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.