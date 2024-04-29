Kocaelispor’un eski futbolcusu hayatını kaybetti

Seref - Allah rahmet eylesin.Efendi bir agbimizdi ben Kocaeli maçlarına gitmeye başladığım 1977 li yilarda zaman zaman kadroya giren iyi bir insandı ama futbol anlamında bir zeki Ceyhun Orhan baturman Kamuran Müjdat Arap Samim güvenç kadar Kocaelispor da çok fazla iz bırakmadı Allah gani gani rahmet eylesin.