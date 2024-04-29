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29 Nis 2024 - 16:35- Gündem G:

Kocaelispor’un eski futbolcusu hayatını kaybetti

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Kocaelispor’un eski futbolcusu Sadun Gemici 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kocaelispor’un eski futbolcusu hayatını kaybetti mask
Kocaelispor’un eski futbolcusu hayatını kaybetti
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1970’li yıllarda Kocaelispor forması giyen, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Hasan Gemici’nin oğlu olan sonrasında Yeşil-Siyahlı kulübün futbol okulunda antrenörlük yapan Sadun Gemici rahatsızlığı sebebiyle entübe edilmişti. Entübe edilen Sadun Gemici’den acı haber geldi. Tedavi gördüğü Şehir Hastanesi’nde bugün hayatını kaybeden Sadun Gemici’nin cenazesi yarın öğle namazının ardından Değirmendere Merkez Camii’nden kaldırılacak.

Kocaelispor’un eski futbolcusu hayatını kaybetti
Kocaelispor’un eski futbolcusu hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi

# futbol, kocaelispor

29 Nis 2024 - 16:35 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
10

Seref - Allah rahmet eylesin.Efendi bir agbimizdi ben Kocaeli maçlarına gitmeye başladığım 1977 li yilarda zaman zaman kadroya giren iyi bir insandı ama futbol anlamında bir zeki Ceyhun Orhan baturman Kamuran Müjdat Arap Samim güvenç kadar Kocaelispor da çok fazla iz bırakmadı Allah gani gani rahmet eylesin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 00:59
09

Tamer Oğul Paşa - ALLAH cc rahmet eylesin mekanı CENNET olsun inşaallah. ALLAH CC AİLESİNE VE YAKINLARINA metanet versin inşallah. ALLAH CC Cennetinde buluştursun inşallah

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 21:52
08

Allah Rahmet Eylesin - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 21:31
07

Körfez 89 - Rabbim rahmet eylesin mekani cennet olsun ????

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 19:02
05

Basiskele41 - Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah

Duruşu olan bir futbol emektarıydı

Benim çocukluğumun zamanına denk geldi

Çınarlar bir bir gidiyor ruhları şad olsun

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 18:21
04

Çukurbağlı - Allah rahmet etsin.

Çok efendi bir futbolcuydu.

Mekanı Cennet olsun...

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 17:24
03

Anahtar41 - mekanı cennet olsun allah rahmet eylesin ailesine sabırlar diliyorum

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 17:21
02

Körfez - Allah rahmet eylesin kardeşlerinin başı sağ olsun

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 16:57
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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