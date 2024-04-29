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Üçgaziler’de doğa yürüyüşü

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İzmit Belediyesi, üniversiteli gençlere yönelik doğa aktivitesi düzenledi.

Üçgaziler’de doğa yürüyüşü mask
Üçgaziler’de doğa yürüyüşü
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Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Üçgaziler Mahallesi’nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi, çevre temizliği yapıp, bu bölgede bulunan sokak hayvanlarını besledi.

Üçgaziler’de doğa yürüyüşü

DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARTTILAR

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Genç Tema, Kocaeli Üniversitesi Siyasi Bilimler Kulübü ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ile doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Üçgaziler köyünde düzenlenen yürüyüş ile gençler doğanın ve güzel havanın tadını çıkardı.

Çevre farkındalık çalışmalarıyla da örnek bir çalışma gerçekleştirildi ve çevre temizliği yapıldı. Üniversitealei gençler, bölgede bulunan sokak hayvanlarını da besleme imkanı buldu.

Kaynak: Bülten

# İzmit, Kocaeli, çalışma

29 Nis 2024 - 16:39 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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