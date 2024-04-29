Üçgaziler’de doğa yürüyüşü

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Üçgaziler Mahallesi’nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi, çevre temizliği yapıp, bu bölgede bulunan sokak hayvanlarını besledi.
DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARTTILAR
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Genç Tema, Kocaeli Üniversitesi Siyasi Bilimler Kulübü ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ile doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Üçgaziler köyünde düzenlenen yürüyüş ile gençler doğanın ve güzel havanın tadını çıkardı.
Çevre farkındalık çalışmalarıyla da örnek bir çalışma gerçekleştirildi ve çevre temizliği yapıldı. Üniversitealei gençler, bölgede bulunan sokak hayvanlarını da besleme imkanı buldu.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.