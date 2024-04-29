Kocaeli’de uyuşturucu kaçakçılarına operasyon

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik Edirne, Kocaeli ve İstanbul İlleri ile Sakarya’nın Adapazarı, Erenler, Akyazı, Sapanca ve Geyve İlçelerinde yapılan operasyonlarda, 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve gizlendikleri ikametlerde yapılan aramalarda, 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram skunk, 1 adet Kaleşnikof marka otomatik tüfek, 9 adet ruhsatsız tabanca, 173 adet fişek, 20 adet şarjör ve değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.