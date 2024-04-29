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Süper Lig’e 3 galibiyet kadar yakınız

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Kocaelispor camiasında Bandırma galibiyeti ve oynanan oyun moralleri düzeltti, umutları yeşertti. Üçüncülük için yeniden avantajlı konuma gelen Yeşil-Siyahlı ekibimiz üst üste 3 maç kazandığında adını Süper Lig’e yazdırmak gibi önemli bir fırsat yakaladı.

Hayrettin Albayrak
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KARAMSAR BİR HAVA VARDI

Kocaelispor’da Ümraniye yenilgisiyle moraller bozulmuş, umutlar azalmıştı. Üçüncülük yarışında ağır bir darbe yiyen temsilcimiz aynı zamanda Play-Off’u da zora sokmuştu. Camianın genelinde son derece geleceğe dair karamsar bir hava vardı. Bu yüzden Pazar günkü maça ilgi son derece düşüktü.  İlk yarısı golsüz geçinen maçta Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarının başında bireysel hatadan yenik duruma düştü.

ÜÇÜNCÜLÜK BİZİM ELİMİZDE

Tribünlerde tam bir sessizlik hakimdi. Kocaelispor golün şokunu hemen üzerinden atıp büyük bir iştahla rakibinin üzerine gitti ve 8 dakika içinde 3 gol birden atarak Göztepe maçına yakın bir geri dönüşe imza attı. Çorum FK ve Bodrum FK’nın takıldığı haftada temsilcimiz Play-Off oynamayı garantilerken bir basamak yukarı çıktı, üçüncülük için yeniden çok iddialı bir konuma geldi. Yeşil-Siyahlı ekibimiz son iki maçı kazandığında doğrudan Play-Off finali oynayacak.

HERKESİN MAÇLARI ZORLU

Finalle birlikte oynanacak 3 maçın kazanılması halinde Yeşil-Siyahlı ekibimizin 15 yıllık özlemi dinecek, Süper Lig gelecek. Ligde üçüncülük yarışı 4 takım arasında yaşanıyor. Sakaryaspor puan olarak, Kocaelispor ise fikstür anlamında avantajlı. Bu haftaki Bodrum FK-Kocaelispor ve son hafta Kocaelispor-Sakaryaspor maçları belirleyici olacak gibi. Sakaryaspor’un Tuzlaspor, Çorum FK’nın Şanlıurfa ve Bolu maçları da çok zorlu geçmeye aday gözüküyor.

Süper Lig’e 3 galibiyet kadar yakınız

UMUT VEREN OYUN- Kocaelispor, Bandırma maçında sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı, taraftara Süper Lig için umut verdi. Maçtan hava topu mücadelesi(Fotoğraf: Hulusi Özdilek)

Süper Lig’e 3 galibiyet kadar yakınız

HAKLI SEVİNÇ- Geriye düştüğü maçı çeviren, üçüncülük yarışında güçlü bir adım atan Yeşil-Siyahlı takımda maç sonu büyük sevinç vardı.

Üçüncülük yarışı yapan takımların kalan maçları:

Sakaryaspor(57 puan)

Tuzlaspor

Kocaelispor D

Çorum FK(55 puan)

Şanlıurfa

Boluspor D

Kocaelispor(55 puan)

Bodrum FK D

Sakaryaspor

Bodrum FK(53 puan)

Kocaelispor

Göztepe D

# hafta, kocaelispor, Çorum FK

29 Nis 2024 - 16:51 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Tamam - Süperlige bu sezonçıksak serbest düşüşe geçeriz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 23:38
04

Adalı 54 - Sakaryaspor 3 maçta 3 galibiyet alırsa süper lige çıkacak Bodrum'da puan kaybedersen son maçın bizim için bir önemi kalmaz

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 21:11
03

1ol - Rakipler maça çıkmayacak mı? Biz üç galibiyet alacağız. Tamam da Onların ne yapacağını yazmamışsın. Son 13 maçtır hayal görmekten bıktık. Pabuç pahalı....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 20:17
02

Kartepeli41 - Fazla hayal kurmayalım isterseniz bodrum hafif takım değil

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 17:47
01

İhsaniyeli - Sakarya Tuzlayı yenip bizle berabere kalsa finalde..çoruma averaj üstünlüğü var ..Büyük avantaj ama Körfezim üç maçtada dünkü gibi oynarsa süper ligdeyiz

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 17:23
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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