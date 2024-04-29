Süper Lig’e 3 galibiyet kadar yakınız

KARAMSAR BİR HAVA VARDI

Kocaelispor’da Ümraniye yenilgisiyle moraller bozulmuş, umutlar azalmıştı. Üçüncülük yarışında ağır bir darbe yiyen temsilcimiz aynı zamanda Play-Off’u da zora sokmuştu. Camianın genelinde son derece geleceğe dair karamsar bir hava vardı. Bu yüzden Pazar günkü maça ilgi son derece düşüktü. İlk yarısı golsüz geçinen maçta Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarının başında bireysel hatadan yenik duruma düştü.

ÜÇÜNCÜLÜK BİZİM ELİMİZDE

Tribünlerde tam bir sessizlik hakimdi. Kocaelispor golün şokunu hemen üzerinden atıp büyük bir iştahla rakibinin üzerine gitti ve 8 dakika içinde 3 gol birden atarak Göztepe maçına yakın bir geri dönüşe imza attı. Çorum FK ve Bodrum FK’nın takıldığı haftada temsilcimiz Play-Off oynamayı garantilerken bir basamak yukarı çıktı, üçüncülük için yeniden çok iddialı bir konuma geldi. Yeşil-Siyahlı ekibimiz son iki maçı kazandığında doğrudan Play-Off finali oynayacak.

HERKESİN MAÇLARI ZORLU

Finalle birlikte oynanacak 3 maçın kazanılması halinde Yeşil-Siyahlı ekibimizin 15 yıllık özlemi dinecek, Süper Lig gelecek. Ligde üçüncülük yarışı 4 takım arasında yaşanıyor. Sakaryaspor puan olarak, Kocaelispor ise fikstür anlamında avantajlı. Bu haftaki Bodrum FK-Kocaelispor ve son hafta Kocaelispor-Sakaryaspor maçları belirleyici olacak gibi. Sakaryaspor’un Tuzlaspor, Çorum FK’nın Şanlıurfa ve Bolu maçları da çok zorlu geçmeye aday gözüküyor.

UMUT VEREN OYUN- Kocaelispor, Bandırma maçında sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı, taraftara Süper Lig için umut verdi. Maçtan hava topu mücadelesi(Fotoğraf: Hulusi Özdilek)

HAKLI SEVİNÇ- Geriye düştüğü maçı çeviren, üçüncülük yarışında güçlü bir adım atan Yeşil-Siyahlı takımda maç sonu büyük sevinç vardı.

Üçüncülük yarışı yapan takımların kalan maçları:

Sakaryaspor(57 puan)

Tuzlaspor

Kocaelispor D

Çorum FK(55 puan)

Şanlıurfa

Boluspor D

Kocaelispor(55 puan)

Bodrum FK D

Sakaryaspor

Bodrum FK(53 puan)

Kocaelispor

Göztepe D