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Prim 125’er bin TL

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Kocaelispor Yönetimi Bandırma maçı sonrası futbolculara 125'er bin TL prim ödendi.

Prim 125’er bin TL mask
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Kocaelispor yönetimi bir süredir galibiyetlere 100 bin TL prim uyguluyordu. Bandırma karşısında elde edilen kritik galibiyetin ardından yönetim kurulu ekstra prim vermeyi uygun gördü. Bu maçta alınan 3 puandan dolayı futbolculara 125’er bin TL prim ödemesi yapılacak. Paraların kısa süreçte hesaplara yatması bekleniyor.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# kocaelispor

29 Nis 2024 - 16:54 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Yorumlar

(2)
02

Ks - Milyon Euro’lara imza artırdığınız paralar azmı geldi.Yazık yazık.Siz kimin parasını böyle saçıyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 21:19
01

Doğan - Abi bu kadar prim nedir yaa,peki kaybettikleri öaçlara 100 bin TL ceza kestiniz mi? Bence primi abartmışsınız.düşünsenize,ben sizi transfer ediyorum diyorum ki her idman be maç karşılığında bu sezon sana toplamda x lira verecek diyorsun ve anlaşıyorsun.s8nra adama tüm gücünü kullanması için extra prim veriyorsun,işmiş bu? Adamın görevi zaten sonuna kadar savaşıp mücadele edip topunu oynamak.abi amatör değil,prof onlar prof aldıklarının karşılığında işlerini en iyi şekilde yapmak zorundalar.aksi durumda kesersin cezayı ama nerede.asgari ücretin tam 7 misli bir maça prim ha vallahi çok iyi be,hemde bu takıma

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 17:44

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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