Prim 125’er bin TL

Doğan - Abi bu kadar prim nedir yaa,peki kaybettikleri öaçlara 100 bin TL ceza kestiniz mi? Bence primi abartmışsınız.düşünsenize,ben sizi transfer ediyorum diyorum ki her idman be maç karşılığında bu sezon sana toplamda x lira verecek diyorsun ve anlaşıyorsun.s8nra adama tüm gücünü kullanması için extra prim veriyorsun,işmiş bu? Adamın görevi zaten sonuna kadar savaşıp mücadele edip topunu oynamak.abi amatör değil,prof onlar prof aldıklarının karşılığında işlerini en iyi şekilde yapmak zorundalar.aksi durumda kesersin cezayı ama nerede.asgari ücretin tam 7 misli bir maça prim ha vallahi çok iyi be,hemde bu takıma