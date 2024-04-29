Prim 125’er bin TL

Kocaelispor yönetimi bir süredir galibiyetlere 100 bin TL prim uyguluyordu. Bandırma karşısında elde edilen kritik galibiyetin ardından yönetim kurulu ekstra prim vermeyi uygun gördü. Bu maçta alınan 3 puandan dolayı futbolculara 125’er bin TL prim ödemesi yapılacak. Paraların kısa süreçte hesaplara yatması bekleniyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ks - Milyon Euro’lara imza artırdığınız paralar azmı geldi.Yazık yazık.Siz kimin parasını böyle saçıyorsunuz
Doğan - Abi bu kadar prim nedir yaa,peki kaybettikleri öaçlara 100 bin TL ceza kestiniz mi? Bence primi abartmışsınız.düşünsenize,ben sizi transfer ediyorum diyorum ki her idman be maç karşılığında bu sezon sana toplamda x lira verecek diyorsun ve anlaşıyorsun.s8nra adama tüm gücünü kullanması için extra prim veriyorsun,işmiş bu? Adamın görevi zaten sonuna kadar savaşıp mücadele edip topunu oynamak.abi amatör değil,prof onlar prof aldıklarının karşılığında işlerini en iyi şekilde yapmak zorundalar.aksi durumda kesersin cezayı ama nerede.asgari ücretin tam 7 misli bir maça prim ha vallahi çok iyi be,hemde bu takıma
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.