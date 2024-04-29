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Çeker: Vergi diliminde düzenleme yapılmalıdır

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Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarını ziyaret etti. Çeker, yaptığı açıklamada vergi dilimleriyle ilgili düzenleme yapılması, haksızlığın giderilmesi gerektiğini söyledi.

Çeker: Vergi diliminde düzenleme yapılmalıdır mask
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MART AYINDA VERGİ DİLİMİ

Şube Başkanı Çeker ASM görev yapan Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Çalışanlarına yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“- Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Çalışanlarının kronikleşmiş, sorunları çözülmelidir. Enflasyon oranı kadar zamma yani sıfır zamma mahkûm edilen kamu çalışanlarının maaşlarını eriten bir diğer sorunda vergi dilimindeki adaletsizliktir.  Kamu çalışanları %27’e varan gelir vergisi kesintileri ile açıkça mağdur edilmekte, ücretleri yok edilmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız Mart ayında vergi dilimine girmiştir.

YAKLAŞIK 4 İLE 5 BİN TL ÜCRET AZALIYOR

ASM’de görev yapan Aile Hekimlerinde mart ayında yaklaşık 4 ile 5 Bin TL. Aile Sağlığı Çalışanlarından ise yaklaşık 1500 ile 2000 TL. vergi kesilmek suretiyle ücretlerinde azalma olmuştur.  Vergiyi herkes ödemeli ama kamu çalışanlarına yapılan bu vergi zulmüne de bir son verilmelidir. Vergisini düzenli ödeyen kamu çalışanlarının cezalandırılmasından vazgeçilmelidir. Vergi affı, vergi düzenlemesi, vergi muafiyeti gibi durumlar bazı meslekler ve işler için yapılırken kamu çalışanlarının gelir vergisi ile ilgili taleplerine de kulak verilmesini istiyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi

29 Nis 2024 - 17:07 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

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