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Erhan Usta İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik eden Erhan Usta, "Bugün itibarıyla İYİ Parti TBMM Grubuna istifa dilekçemi verdim." ifadelerini kullandı.

Erhan Usta İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu mask
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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olarak seçilmesinin ardından, grup başkanvekilliğini görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Usta, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Partimiz Cumartesi günü 5. Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirmiştir. Sn. Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olarak seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırılan kurultay süreci boyunca yaptığımız istişareler sonucunda, Sn. Koray Aydın'ı destekleme kararı aldım ve bu kararımı kamuoyuyla da paylaştım. Aldığım bu kararda, İYİ Parti'nin merkezde konumlanması ve partinin toparlanması ihtiyacına, Sn. Koray Aydın'ın daha fazla katkı sağlayacağına olan inancım etkili olmuştur. Genel Başkan seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu'nun da bu ihtiyaca cevap vereceğine, vermeye gayret edeceğine inanıyorum.

Sayın Müsavat Dervişoğlu, "abi" diye hitap ettiğim, uzun süredir sorunsuz çalıştığım biridir. Kendisiyle kişisel olarak herhangi bir sorunum asla bulunmamaktadır. Bu bir bayrak yarışıdır ve delegelerimiz bu ateşten gömleği kendisine uygun görmüştür. Ancak başka bir adaya desteğimi açıkladıktan sonra bu görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır.

Bu nedenle, kongre günü salonda, TV ekranlarında da söylediğim üzere Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum. Bugün itibarıyla İYİ Parti TBMM Grubuna istifa dilekçemi verdim. Bu kararı ivedilikle açıklamamın nedeni; yeni kurulacak İYİ Parti grubunun önünü açmaktır. Göreve getirilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Nis 2024 - 17:08 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Daisy - Bu asil davranıştan dolayı canı gönülden tebrik ediyorum keşke herkes böyle düşünceli olsa

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 17:35

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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