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29 Nis 2024 - 17:29- Asayiş G:

Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su birikintisine girdikten sonra kontrolden çıktığı iddia edilen otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Feci kazada 5 kişi ağır yaralandı.

Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı
Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı
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İddiaya göre, 41 AHP 408 plakalı Peugeot marka otomobiliyle Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar otomobilin yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ağaçlık alanı aşarak kaza alanına ulaştı. Araçta bulunan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus E.S. sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri yapılan ve durumları ağır olduğu öğrenilen 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle araç hurdaya döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı
Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı
Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı
Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı
Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralıOtomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralıOtomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralıOtomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralıOtomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralıOtomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralıOtomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı

Kaynak: AA-İHA

# polis, sevk, araç

29 Nis 2024 - 17:29 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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