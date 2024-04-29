Bağdatspor, Darıca’dan çok mutlu dönüyor

Kırmızı-Siyahlı ekip, geçen hafta da Çayırovaspor ile 2-2 berabere kalıp, BAL umutlarını çok azaltmıştı. Pazar akşamı Darıca deplasmanında Türkeli Gençlikspor’u 4-1 yenen Bağdatspor, Beylikbağı’nın puan kaybıyla da yeniden umutlandı.
BAL UMUTLARINI BARAJ MAÇINA TAŞIDI
Bağdatspor, Play-Off’da ikinci yarıda galibiyeti yoktu. Son hafta öncesinde de ilki iki yarışının 2 puan gerisinde kalmıştı. Son hafta Darıca’da Türkeli Gençlikspor’a konuk olan Bağdatspor’a kazanması yetmeyebilirdi. Beylikbağıspor’un da puan kaybetmesi gerekiyordu. Bağdatspor, Darıca Nene Hatun Stadı’ndaki maçta stoperi Bedirhan Bahar’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarı biterken 1-1’lik eşitliği sağladı. İkinci yarıda Mert Yavuz ile yeniden öne geçen Bağdatspor, Bedirhan Bahar ve Özgür Dağdelen’in attığı gollerle de maçtan 4-1 galip ayrıldı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Karamürselspor ile oynayacağı baraj maçını bekliyor. Aziz Emre GÜNDEŞEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Paşa - Ligi şampiyon bitirdi.Playoflarda avarajla önde.Bağdatsporun çıkması gerekirdi.İnşallah Bağdat kazanır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.