Bağdatspor, Darıca’dan çok mutlu dönüyor

Kırmızı-Siyahlı ekip, geçen hafta da Çayırovaspor ile 2-2 berabere kalıp, BAL umutlarını çok azaltmıştı. Pazar akşamı Darıca deplasmanında Türkeli Gençlikspor’u 4-1 yenen Bağdatspor, Beylikbağı’nın puan kaybıyla da yeniden umutlandı.

BAL UMUTLARINI BARAJ MAÇINA TAŞIDI

Bağdatspor, Play-Off’da ikinci yarıda galibiyeti yoktu. Son hafta öncesinde de ilki iki yarışının 2 puan gerisinde kalmıştı. Son hafta Darıca’da Türkeli Gençlikspor’a konuk olan Bağdatspor’a kazanması yetmeyebilirdi. Beylikbağıspor’un da puan kaybetmesi gerekiyordu. Bağdatspor, Darıca Nene Hatun Stadı’ndaki maçta stoperi Bedirhan Bahar’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarı biterken 1-1’lik eşitliği sağladı. İkinci yarıda Mert Yavuz ile yeniden öne geçen Bağdatspor, Bedirhan Bahar ve Özgür Dağdelen’in attığı gollerle de maçtan 4-1 galip ayrıldı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Karamürselspor ile oynayacağı baraj maçını bekliyor. Aziz Emre GÜNDEŞEN