Karamürsel-Bağdatspor baraj maçı oynayacak

17’ŞER PUANLA PLAY-OFF’U BİTİRDİLER
Son haftaya lider giren Karamürselspor, Çayırovaspor’a 1-0 kaybetti. Son haftaya averajla dördüncü sırada giren Bağdatspor ise deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor ile karşılaştı. Bağdatspor’un rakibini yenmesi yetmeyecekti. Aynı puanlı Beylikbağıspor’un da deplasmanda Körfez GB’ye puan kaybetmesi gerekecekti. Bağdatspor, deplasmanda 4-1 kazandı. Körfez GB ise evinde Beylikbağıspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Play-Off’u 17’şer puanla ikinci ve üçüncü sırada bitiren Bağdatspor ile Karamürselspor ikili averajları eşit olduğundan baraj maçı oynayacaklar. Bu iki takım arasında oynanacak baraj maçını kazanacak takım BAL’a yükselecek.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.