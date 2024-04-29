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Karamürsel-Bağdatspor baraj maçı oynayacak

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Süper Amatör Lig Play-Off’tan BAL’a çıkacak ikinci takım baraj maçında belirlenecek. Play-Off’u aynı puanda bitiren, ikili averajları da eşit olan Bağdatspor ile Karamürselspor baraj maçında karşı karşıya gelecek.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Karamürsel-Bağdatspor baraj maçı oynayacak mask
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17’ŞER PUANLA PLAY-OFF’U BİTİRDİLER

Son haftaya lider giren Karamürselspor, Çayırovaspor’a 1-0 kaybetti. Son haftaya averajla dördüncü sırada giren Bağdatspor ise deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor ile karşılaştı. Bağdatspor’un rakibini yenmesi yetmeyecekti. Aynı puanlı Beylikbağıspor’un da deplasmanda Körfez GB’ye puan kaybetmesi gerekecekti. Bağdatspor, deplasmanda 4-1 kazandı. Körfez GB ise evinde Beylikbağıspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Play-Off’u 17’şer puanla ikinci ve üçüncü sırada bitiren Bağdatspor ile Karamürselspor ikili averajları eşit olduğundan baraj maçı oynayacaklar. Bu iki takım arasında oynanacak baraj maçını kazanacak takım BAL’a yükselecek.

# Körfez, Karamürselspor

29 Nis 2024 - 18:17 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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