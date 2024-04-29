Kartepe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Arutan emekli oldu

Serdar - Kartepe de gençlik ve Spor mudurumu vardı....Varmış ama halka birbfaydasi olmamış açıkcasi....8 yaşında oğlum var futbol, karate, yüzme öğretelim dedik her yer özel ders veren hoca dolu....Özel ders almassan cicuklar hiç bir spor yapamazlar....yuh size