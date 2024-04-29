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Alkışlar Körfez GB’ye

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta ilk yılını yaşayan Körfez GB, onurlu mücadelesi ile dikkat çekti, alkış aldı. Kırmızı-Beyazlı ekip, Play-Off’ta yarıştan uzaklaştıktan sonra oynadığı maçlarda müthiş bir mücadele örneği gösterdi.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Alkışlar Körfez GB’ye mask
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ZİRVE YARIŞI YAPAN ÜÇ TAKIMDAN DA PUAN ALDI

 İlk iki yarışı yapan Bağdatspor ve Karamürselspor ile berabere kaldı.  Pazar günü de Play-Off’un kaderini belirleyecek maçta evinde iddialı Beylikbağıspor ile 1-1 berabere kalıp, BAL’a çıkan ve baraj oynayacak takımı belirledi. Körfez GB, Esentepe Stadı’nda konuk ettiği Beylikbağıspor karşısında ilk yarıda skoru değiştiremedi. İkinci yarıda kırmızı-Beyazlı ekip, 55.dakikada Eşref Şimşek’in ortasında Nihat Sonsöz’ün kafa golüyle 1-0 öne geçti. 65.dakikada Beylikbağgıspor Burak Toprak ile 1-1’lik eşitliği sağladı. 75.dakikada Körfez GB penaltı kazandı. Atışı Umut doğan kullandı, Beylikbağıspor kalecisi Samet başarılıydı. 90 dakikası 1-1 biten maçta Körfez GB, diğer karşılaşmalarda olduğu gibi sahaya çıkıp, en iyi şekilde mücadelesini yaptı.

# Körfez, Karamürselspor

29 Nis 2024 - 18:47 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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