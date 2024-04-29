Alkışlar Körfez GB’ye

ZİRVE YARIŞI YAPAN ÜÇ TAKIMDAN DA PUAN ALDI

İlk iki yarışı yapan Bağdatspor ve Karamürselspor ile berabere kaldı. Pazar günü de Play-Off’un kaderini belirleyecek maçta evinde iddialı Beylikbağıspor ile 1-1 berabere kalıp, BAL’a çıkan ve baraj oynayacak takımı belirledi. Körfez GB, Esentepe Stadı’nda konuk ettiği Beylikbağıspor karşısında ilk yarıda skoru değiştiremedi. İkinci yarıda kırmızı-Beyazlı ekip, 55.dakikada Eşref Şimşek’in ortasında Nihat Sonsöz’ün kafa golüyle 1-0 öne geçti. 65.dakikada Beylikbağgıspor Burak Toprak ile 1-1’lik eşitliği sağladı. 75.dakikada Körfez GB penaltı kazandı. Atışı Umut doğan kullandı, Beylikbağıspor kalecisi Samet başarılıydı. 90 dakikası 1-1 biten maçta Körfez GB, diğer karşılaşmalarda olduğu gibi sahaya çıkıp, en iyi şekilde mücadelesini yaptı.