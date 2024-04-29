Alkışlar Körfez GB’ye

ZİRVE YARIŞI YAPAN ÜÇ TAKIMDAN DA PUAN ALDI
İlk iki yarışı yapan Bağdatspor ve Karamürselspor ile berabere kaldı. Pazar günü de Play-Off’un kaderini belirleyecek maçta evinde iddialı Beylikbağıspor ile 1-1 berabere kalıp, BAL’a çıkan ve baraj oynayacak takımı belirledi. Körfez GB, Esentepe Stadı’nda konuk ettiği Beylikbağıspor karşısında ilk yarıda skoru değiştiremedi. İkinci yarıda kırmızı-Beyazlı ekip, 55.dakikada Eşref Şimşek’in ortasında Nihat Sonsöz’ün kafa golüyle 1-0 öne geçti. 65.dakikada Beylikbağgıspor Burak Toprak ile 1-1’lik eşitliği sağladı. 75.dakikada Körfez GB penaltı kazandı. Atışı Umut doğan kullandı, Beylikbağıspor kalecisi Samet başarılıydı. 90 dakikası 1-1 biten maçta Körfez GB, diğer karşılaşmalarda olduğu gibi sahaya çıkıp, en iyi şekilde mücadelesini yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.