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Diliskelesispor 90+6’da yedi

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Bu sezon BAL’da ilk yılını yaşayan Diliskelesispor, sezona çok iyi başlamasına rağmen ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla il sıralamasındaki avantajını yitirmişti.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Diliskelesispor 90+6’da yedi mask
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Mavi-Beyazlı ekip, son üç hafta yeniden bu şansı elde etmek istiyordu, Pazar günü de evinde İstanbul İfaspor ile karşılaştı. Diliskelesisphor, ilk yarının son dakikasında Yunus Emre Yılmaz’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz, 56.dakikakada kalesinde eşitlik golünü gördü. 90+6’de ise İstanbul Temsilcisi Mahsun Yaşar ile maçtan 2-1 galip ayrıldı. Diliskelesispor, bu yenilgi ile Kullarspor ve Gölcükspor’un 4 puan gerisinde kaldı.

# İstanbul, hafta

29 Nis 2024 - 19:08 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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