Diliskelesispor 90+6’da yedi

Mavi-Beyazlı ekip, son üç hafta yeniden bu şansı elde etmek istiyordu, Pazar günü de evinde İstanbul İfaspor ile karşılaştı. Diliskelesisphor, ilk yarının son dakikasında Yunus Emre Yılmaz’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz, 56.dakikakada kalesinde eşitlik golünü gördü. 90+6’de ise İstanbul Temsilcisi Mahsun Yaşar ile maçtan 2-1 galip ayrıldı. Diliskelesispor, bu yenilgi ile Kullarspor ve Gölcükspor’un 4 puan gerisinde kaldı.