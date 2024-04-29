Mavi-Beyazlı ekip, son üç hafta yeniden bu şansı elde etmek istiyordu, Pazar günü de evinde İstanbul İfaspor ile karşılaştı. Diliskelesisphor, ilk yarının son dakikasında Yunus Emre Yılmaz’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz, 56.dakikakada kalesinde eşitlik golünü gördü. 90+6’de ise İstanbul Temsilcisi Mahsun Yaşar ile maçtan 2-1 galip ayrıldı. Diliskelesispor, bu yenilgi ile Kullarspor ve Gölcükspor’un 4 puan gerisinde kaldı.
- Spor
Diliskelesispor 90+6’da yedi
Bu sezon BAL’da ilk yılını yaşayan Diliskelesispor, sezona çok iyi başlamasına rağmen ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla il sıralamasındaki avantajını yitirmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.