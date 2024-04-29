Gebzespor’da umut bitmez

SON İKİ HAFTAYA GİRİLDİ

Son iki haftaya girerken Çorluspor 64 puanla lider, Gebzespor ise 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Gebzespor, son iki maçında bu hafta İfaspor ile deplasmanda karşılaşacak, son hafta ise evinde Babaeskispor’u konuk edecek. Lider Çorluspor ise bu hafta evinde Yuvacıkspor son hafta deplasmanda bir diğer temsilcimiz Diliskelesispor’a konuk olacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

TOPLU SONUÇLAR

Kapaklıspor: 0 Taçspor: 3

Yuvacıkspor: 7 Babaeskispor: 1

Diliskelesispor: 1 İFA Spor: 2

Feriköyspor: 2 Gölcükspor: 1

Gebzespor: 5 Sarayspor: 0

Lüleburgazspor:0 Kullarspor: 9

Keşanspor: 2 Uzunköprüspor: 3

HAFTANIN MAÇLARI

5 MAYIS PAZAR

15.00 Uzunköprü-Feriköyspor

15.00 İfaspor-Gebzespor

15.00 Çorluspor-Yuvacıkspor

15.00 Kullarspor-Kapaklıspor

15.00 Babaeski-Diliskelesispor

15.00 Sarayspor-Keşanspor