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29 Nis 2024 - 19:22- Spor G:

Gebzespor’da umut bitmez

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BAL 2.Grup’ta şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor, lider Çorluspor’un bay olduğu haftada Pazar günü sahasında Tekirdağ Sarayspor’u konuk etti. Mor-Beyazlı ekip, rakibini 5-0 yendi, Çorluspor ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Uğur Uludağ
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Gebzespor’da umut bitmez mask
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SON İKİ HAFTAYA GİRİLDİ

Son iki haftaya girerken Çorluspor 64 puanla lider, Gebzespor ise 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Gebzespor, son iki maçında bu hafta İfaspor ile deplasmanda karşılaşacak, son hafta ise evinde Babaeskispor’u konuk edecek. Lider Çorluspor ise bu hafta evinde Yuvacıkspor son hafta deplasmanda bir diğer temsilcimiz Diliskelesispor’a konuk olacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

26

20

4

2

67

13

64

2.GEBZESPOR

26

20

3

3

72

12

63

3.TAÇSPOR

27

17

4

6

64

16

55

4.İFA

26

15

7

4

54

21

52

5.FERİKÖY

26

15

5

6

50

25

50

6.KULLAR 1975 SPOR

26

13

5

8

56

21

44

7.GÖLCÜKSPOR

26

13

5

8

40

31

44

8.DİLİSKELESİSPOR

26

12

4

10

38

26

40

9.KEŞAN SPOR

26

9

6

11

39

35

33

10.KAPAKLISPOR

26

10

3

13

49

47

33

11.UZUNKÖPRÜSPOR

26

8

2

16

24

45

26

12.YUVACIKSPOR

27

8

1

18

34

57

25

13.SARAY SPOR 1953

26

6

3

17

25

47

21

14.BABAESKİSPOR

26

1

1

24

12

110

4

15.LÜLEBURGAZSPOR

26

1

3

22

8

126

3

 

TOPLU SONUÇLAR

Kapaklıspor: 0 Taçspor: 3

Yuvacıkspor: 7 Babaeskispor: 1

Diliskelesispor: 1 İFA Spor: 2

Feriköyspor: 2 Gölcükspor: 1

Gebzespor: 5 Sarayspor: 0

Lüleburgazspor:0 Kullarspor: 9

Keşanspor: 2 Uzunköprüspor: 3

HAFTANIN MAÇLARI

5 MAYIS PAZAR

15.00 Uzunköprü-Feriköyspor

15.00 İfaspor-Gebzespor

15.00 Çorluspor-Yuvacıkspor

15.00 Kullarspor-Kapaklıspor

15.00 Babaeski-Diliskelesispor

15.00 Sarayspor-Keşanspor

# hafta

29 Nis 2024 - 19:22 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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