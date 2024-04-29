Gölcükspor, galibiyeti koruyamadı: 2-1

Maçın ilk yarısını Burak Toker’in attığı golle 1-0 önde bitiren Kırmızı-Siyahlı ekip, uzun süre önde götürdüğü maçta bitime 7 dakika kala yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

KULLARSPOR İLE PUANLAR EŞİTLENDİ

İl sıralamasında Kullarspor ile puanları eşitlenen, 44’er puana gelen iki takımımız kalan iki haftada puan kaybetmek istemeyecekler. Gölcükspor son iki maçında bu hafta evinde Lüleburgaz, son maçında ise deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor ile oynayacak. Kullarspor ise bu hafta evinde Kapaklı, son hafta İstanbul’da Taçspor’a konuk olacak.