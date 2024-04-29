KTO Başkanı Öztürk: Kurunun yanında yaş da yandı

YÜZDE 10 YERİNE YÜZDE 1 KESİLİYORDU

Lokanta ve kafelerin bazı ürünlerdeki KDV oranları yüzde 8’den yüzde 10’a, alkol içeren ürünlerin KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılmıştı. 2023 yılı temmuz ayındaki bu karar sonrası KDV oranları artarken bazı işletmelerin KDV oranı yüzde 1 ya da yüzde 10 oranından daha düşük olan ürünler üzerinden KDV oranı yüzde 10 ve yüzde 20 olan ürünler sattığı belirlendi. Durum tespiti sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti, Resmi Gazete’de tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre 1 Mayıs itibariyle restoran, kafe ve lokantalar imal ettiği ve dışarıdan temin ettiği gıda maddelerinin satışında ürünlerin KDV oranı yüzde 10 olacak. Uygulamayla vergi kaçırmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

FİYATLAR YÜKSELECEKTİR

Durumla ilgili KTO Başkanı Recep Öztürk, gazetemize konuştu. Öztürk “Bu karar öncesi bazı ürünlerin KDV oranı yüzde 1, bazılarının ise yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Kararla bu durum sona ermiş oldu fakat maliyetlerin yükseldiği bir dönemde bu gelişmeler hoş olmuyor. Lokanta, kafe ve restoranlardaki neredeyse tüm ürünlerin KDV’si yüzde 10 olduğunda esnaf bunu fiyatına yansıtmak durumda. Bu enflasyonun yükselmesine etkendir. Tebliğin güzel yanı var ama yanlış tarafı da var. Kurunun yanında yaş da yandı çünkü sattığı ürüne uygulanması gereken KDV oranını uygulayanlar, uygulamayanlar sebebiyle tüm ürünlerini yüzde 10 KDV ile satmak zorunda kalacak ve fiyatlar yükselecektir” dedi.