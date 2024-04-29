Kullarspor, Gölcükspor’u yakaladı

Teknik direktör Eser Kardeşler’in ayrılmasından sonra takımın başına getirilen altyapı sorumlusu Ayhan Özkar, üst üste 3.maçını kazandı. Kırmızı-Siyahlı ekip, pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Lüleburgazspor’u deplasmanda 9-0 yendi, Gölcükspor ile aynı puana geldi.
İKİ TAKIMDA 44’ER PUANDA
BAL’da il sıralamasında en iyi ikinci takım konumunda bulunan Gölcükspor, Pazar günü deplasmanda Feriköyspor’a 1-0 öne geçtiği maçta 83 ve 90.dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Gölcükspor’un yenilgisinden sonra il sıralamasında rakibini yakalama şansını elde eden Kullarspor, Lüleburgazspor’u 9-0 gibi farklı skorla yendi. Emre Yılmaz, Barış Sinan, Bünyamin Küçükosman (4), Gökhan Yılmaz ve Aykut Arslan’ın attığı gollerle 9-0 kazanan Kullarspor, puanını 44 yaptı, Gölcükspor ile aynı puana geldi. Bu hafta Kullarspor evinde Tekirdağ kapaklı, Gölcükspor’da Lüleburgaz ile oynayacak.
Kaynak: Spor servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İbrahim Hoş - İkili averajda GÖLCÜKSPOR önde matematik profösörü olduk bu ligde en kısa zamanda çıkacağız inşallah
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.