Kullarspor, Gölcükspor’u yakaladı

Teknik direktör Eser Kardeşler’in ayrılmasından sonra takımın başına getirilen altyapı sorumlusu Ayhan Özkar, üst üste 3.maçını kazandı. Kırmızı-Siyahlı ekip, pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Lüleburgazspor’u deplasmanda 9-0 yendi, Gölcükspor ile aynı puana geldi.

İKİ TAKIMDA 44’ER PUANDA

BAL’da il sıralamasında en iyi ikinci takım konumunda bulunan Gölcükspor, Pazar günü deplasmanda Feriköyspor’a 1-0 öne geçtiği maçta 83 ve 90.dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Gölcükspor’un yenilgisinden sonra il sıralamasında rakibini yakalama şansını elde eden Kullarspor, Lüleburgazspor’u 9-0 gibi farklı skorla yendi. Emre Yılmaz, Barış Sinan, Bünyamin Küçükosman (4), Gökhan Yılmaz ve Aykut Arslan’ın attığı gollerle 9-0 kazanan Kullarspor, puanını 44 yaptı, Gölcükspor ile aynı puana geldi. Bu hafta Kullarspor evinde Tekirdağ kapaklı, Gölcükspor’da Lüleburgaz ile oynayacak.

Kaynak: Spor servisi