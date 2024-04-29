Akmeşe Barajı'nın projesi bitiyor sıra yapımına geldi

YATIRIM PROGRAMINA ALINACAK

DSİ tarafından yapılması planlanan İzmit Akmeşe Barajı’nın projesi tamamlanma noktasına geldi. 2022 yılının sonunda başlayan proje yapımının tamamlanması ile birlikte barajın yatırım programına alınması bekleniyor. Akmeşe Budaklar Deresi üzerinde inşa edilecek olan baraj yıllık 15 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olacak. Baraj yapımı tamamlandığında barajda tutulan su ile 67 yerleşim alanı ve Kandıra Ceza İnfaz Kurumuna su verilecek ve 16 bin 900 dekar tarım alanı sulanacak.

2 YILDA BİTME AŞAMASINA GELDİ

DSİ tarafından İzmit Akmeşe’de yapılması planlanan içme ve sulama suyu barajının 24 Ağustos 2022’de yapılan ön yeterlilik ihalesi yapıldı. 30 Kasım 2022’de ise proje yapım ihalesi için ön yeterliliği geçen firmalar maliyet tekliflerini verdi. 9 firmanın maliyet teklifi verdiği projenin ihalesini alan Barsu firması yer tesliminin ardından proje yapım çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden proje çalışmalarının sonuna gelindi. Önümüzdeki günlerde projenin tamamlanarak DSİ’ye teslim edilmesi bekleniyor.

67 YERLEŞİM ALANINA SU VERECEK

Kocaeli kent merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda, Akmeşe yerleşiminin 2 kilometre kuzeybatısında Budaklar Deresi üzerinde planlanan Akmeşe Barajı, içme suyu ve tarım arazisi sulama amacı ile kullanılacak.

Baraj toplam 15 milyon metreküp su hacmine sahip. Barajın en üst noktası, Budaklar Deresi’nden 48,5 metre yüksekliğinde, temelden ise 56 metre yükseklikte olacak. Akmeşe Barajı, Büyükşehir Belediyesi hizmet sahası içerisinde yer alan Avluburun ve Çubuklubala İçmesuyu Grupları kapsamındaki 67 adet yerleşim ile Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Akmeşe, Budaklar, Uzunlar, Çavuşoğlu, Beşevler, Süleymaniye ve Yenice mahallelerine ait toplam 16 bin 900 dekar tarım arazisi baraj sularıyla sulanacak.