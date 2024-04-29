Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Akmeşe Barajı'nın projesi bitiyor sıra yapımına geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Yıllık 15 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olan Akmeşe Barajı’nın projesi tamamlanma noktasına geldi. Projeyi yapan firma önümüzdeki günlerde tamamladığı projeyi DSİ’ye teslim edecek. Projenin tamamlanması ile birlikte barajın yapımının yatırım programına alınması, sonrasında da ihaleye çıkılması bekleniyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Akmeşe Barajı'nın projesi bitiyor sıra yapımına geldi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

YATIRIM PROGRAMINA ALINACAK

DSİ tarafından yapılması planlanan İzmit Akmeşe Barajı’nın projesi tamamlanma noktasına geldi. 2022 yılının sonunda başlayan proje yapımının tamamlanması ile birlikte barajın yatırım programına alınması bekleniyor. Akmeşe Budaklar Deresi üzerinde inşa edilecek olan baraj yıllık 15 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olacak. Baraj yapımı tamamlandığında barajda tutulan su ile 67 yerleşim alanı ve Kandıra Ceza İnfaz Kurumuna su verilecek ve 16 bin 900 dekar tarım alanı sulanacak.  

2 YILDA BİTME AŞAMASINA GELDİ

DSİ tarafından İzmit Akmeşe’de yapılması planlanan içme ve sulama suyu barajının 24 Ağustos 2022’de yapılan ön yeterlilik ihalesi yapıldı. 30 Kasım 2022’de ise proje yapım ihalesi için ön yeterliliği geçen firmalar maliyet tekliflerini verdi. 9 firmanın maliyet teklifi verdiği projenin ihalesini alan Barsu firması yer tesliminin ardından proje yapım çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden proje çalışmalarının sonuna gelindi. Önümüzdeki günlerde projenin tamamlanarak DSİ’ye teslim edilmesi bekleniyor.

67 YERLEŞİM ALANINA SU VERECEK

Kocaeli kent merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda, Akmeşe yerleşiminin 2 kilometre kuzeybatısında Budaklar Deresi üzerinde planlanan Akmeşe Barajı, içme suyu ve tarım arazisi sulama amacı ile kullanılacak.

Baraj toplam 15 milyon metreküp su hacmine sahip. Barajın en üst noktası, Budaklar Deresi’nden 48,5 metre yüksekliğinde, temelden ise 56 metre yükseklikte olacak. Akmeşe Barajı, Büyükşehir Belediyesi hizmet sahası içerisinde yer alan Avluburun ve Çubuklubala İçmesuyu Grupları kapsamındaki 67 adet yerleşim ile Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Akmeşe, Budaklar, Uzunlar, Çavuşoğlu, Beşevler, Süleymaniye ve Yenice mahallelerine ait toplam 16 bin 900 dekar tarım arazisi baraj sularıyla sulanacak.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, ceza, hizmet

29 Nis 2024 - 20:24 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Jeol.müh. Behzat G. - Baraj yapılan yerde, ml:2.5-5.0 civarı depremler olabilir. Su tutmaya başladıktan sonra. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli).

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 23:21
03

Budaklar Sakini - 37 yaşindayim kendimi bildilm billeli bu baraj yapılacak,bekliyoruz...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 22:51
02

Budaklar Sakini - 37 yaşindayim kendimi bildilm billeli bu baraj yapılacak,hala yapilacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 22:49
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL