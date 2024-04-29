Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 510 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,6 azalışla 2 milyon 450 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 514 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 883 milyon 697 bin 927,90 lira, işlem miktarı ise 763,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 969 milyon 14 bin 546,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.514.500,00 2.404,00 En Düşük 2.450.000,00 2.317,00 En Yüksek 2.510.000,00 2.409,90 Kapanış 2.450.000,00 2.330,00 Ağırlıklı Ortalama 2.454.686,10 2.368,14 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.883.697.927,90 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 763,86 Toplam İşlem Adedi 48

Kaynak: AA