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MHP İl Başkanı Demirbaş hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürdü

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve il yöneticileri yerel seçimde Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak seçilen başkanları ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Muhammet Emin Can
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MHP İl Başkanı Demirbaş hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürdü mask
MHP İl Başkanı Demirbaş hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürdü
MHP İl Başkanı Demirbaş hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürdü
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KÖRFEZ VE DİLOVASI BAŞKANLARINA GİTTİLER

AK Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile birlikte Cumhur İttifakı içerisinde 2024 Yerel Seçimleri’ni geçiren MHP Kocaeli İl Başkanlığı seçimin ardından seçilen ittifak başkanlarını ziyaret ediyor. MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve il yönetim kurulu geride kalan süreç içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediye, Başiskele, Kartepe ve Gölcük Belediye Başkanları’nı ziyaret eden Demirbaş ve yönetimi Dilovası ve Körfez Belediye Başkanları’na da gitti.

HEDİYELERİNİ TAKDİM ETTİLER

İlk önce Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile makamında bir araya gelen MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve yönetimi daha sonra Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ile bir araya geldi. 2 başkana hayırlı olsun temennilerini sunan MHP heyeti, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemiş’i ziyaret etti. MHP İl Yönetimi ziyaretlerinde hediyeleri de sahiplerine takdim etti. MHP Kocaeli’nin önümüzdeki Kandıra, Gebze, Çayırova ve Darıca Belediye Başkanları’na da hayırlı olsun ziyareti yapması bekleniyor. 

MHP İl Başkanı Demirbaş hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürdü
MHP İl Başkanı Demirbaş hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürdü

# başkan, Büyükşehir, Kocaeli, Körfez, Başiskele, parti, Gebze, Gölcük

29 Nis 2024 - 21:15 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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