MHP İl Başkanı Demirbaş hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürdü

KÖRFEZ VE DİLOVASI BAŞKANLARINA GİTTİLER
AK Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile birlikte Cumhur İttifakı içerisinde 2024 Yerel Seçimleri’ni geçiren MHP Kocaeli İl Başkanlığı seçimin ardından seçilen ittifak başkanlarını ziyaret ediyor. MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve il yönetim kurulu geride kalan süreç içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediye, Başiskele, Kartepe ve Gölcük Belediye Başkanları’nı ziyaret eden Demirbaş ve yönetimi Dilovası ve Körfez Belediye Başkanları’na da gitti.
HEDİYELERİNİ TAKDİM ETTİLER
İlk önce Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile makamında bir araya gelen MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve yönetimi daha sonra Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ile bir araya geldi. 2 başkana hayırlı olsun temennilerini sunan MHP heyeti, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemiş’i ziyaret etti. MHP İl Yönetimi ziyaretlerinde hediyeleri de sahiplerine takdim etti. MHP Kocaeli’nin önümüzdeki Kandıra, Gebze, Çayırova ve Darıca Belediye Başkanları’na da hayırlı olsun ziyareti yapması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.