Çocuklara neden sigara satılıyor?

Aileler çocuklarını evde korusa da sokakta korumakta büyük zorluk çekiyor. Özellikle okula giden çocuklar sokak aralarında ve kent merkezinde çok rahatlıkla sigara içmeleri vatandaşların dikkatinden kaçmıyor.

Vatandaşlar özellikle çocuklara sigara satışının yapılmaması noktasına dikkat çekerek, “Bakkal, market ve büfelerde çocuklara sigara satışlarının durdurulması ve hatta engellenmesini istiyoruz. Zaten 18 yaş altı çocuklara sigara satışı yasak. Ama bu yasağa uyan hiçbir esnaf görmedik. Bu konuda emniyetin ve valiliğin çalışma yapmasını istiyoruz. Çocuklarımızı sokakta ve okulda sigaradan uzak tutmanın da bir çaresi bulunmalı. Aksi halde bu çocuklar sadece sigara ile yetinmeyecek başka bağımlılıklara da kayabilirler. Bu konuda başta esnafların duyarlı davranarak sigara satışı yapmamasını ardından da emniyet ve valiliğin ortak bir çalışma yapmasını bekliyoruz” dedi.