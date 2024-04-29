Güneşspor’a yazık oldu

FİNALDE İSTANBUL KARTAL İLE KARŞILAŞTI

Sakarya’da ilk gün Zonguldak Ereğli Demirspor’u 5-0 mağlup eden, ikinci maçını İstanbul Havataşspor ile oynayan Yeşil-Siyahlı ekip, rakibiyle 1-1 berabere kalıp, penaltılarla turu geçmişti. Finalde diğer grubun birincisi, ilk maçta Hereke Yıldızspor’u farklı skorla yenip eleyen İstanbul Kartalspor ile karşılaştı. Güneşspor, 70.dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-0 yenik ayrıldı.

BAŞKAN NEBİL UZUN FUTBOLCULARINI KUTLADI

Güneşspor Başkanı Nebil Uzun yaptığı açıklamadı, “U18 Takımımız Ffnalde 70. dakikaya kadar pozisyon vermediğimiz müsabakada, karambol bir pozisyonda ele çarpan top ile çıkan penaltı kararı ile mağlup duruma düştük. Risk alıp maçı çevirmek istedik ancak maçın son dakikalarında yediğimiz golle Kartalspor’a 2-0 mağlup olduk . Bugüne kadar oynadığı futbol ile bizi gururlandıran tüm oyuncu grubuna teşekkür ediyorum” dedi.