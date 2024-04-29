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Arama çalışmalarında Korhan Berzeg’e ait yeni bulgulara ulaşıldı

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Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde bugün de arama çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’e ait yeni bulgulara ulaştı.

Arama çalışmalarında Korhan Berzeg’e ait yeni bulgulara ulaşıldı mask
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Bugün Gönen’e bağlı kırsal Armutlu Mahallesi’nde Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular bulmak amacıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları kaldığı yerden devam etti. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen detaylı arama çalışmalarında Berzeg’e ait olduğu tahmin edilen yeni bulgulara ulaşıldı. Bölgedeki arama çalışmalarında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası parçası, diğer vücut organlarına ait olduğu değerlendirilen iki kemik parçası ile iki giysi parçası daha bulundu. Aramaların yarın da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

# yeni

29 Nis 2024 - 21:42 - Türkiye --- Okunma

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