Darıca’dan sonra Derince de düşüyor

Derincespor, ilk 20 dakikayı 3-0 geride tamamladığı maçtan 7-1 gibi farklı skorla mağlup ayrıldı, kümede kalma umutlarını zayıflattı.

MAÇIN BAŞINDA ŞOK GOLLER YEDİ

Geçen hafta sahasında Somaspor’u 1-0 yenen Derincespor, düşme hattının üzerine çıkmıştı. En yakın rakibi Sarıyer’in 2 puan üzerinde son iki haftaya giren temsilcimiz, Pazar günü Play-Off’u garantileyen Menemen FK ile karşılaştı. Temsilcimiz, maça Hüseyin Yılmaz, Hüseyin Karabey, Furkan Şeker, Volkan Altınsoy, Canberk Ömer Özdemir, Hamza Ok, Fatih Cerlek, Alperen Pak, Taha Aydınlı, Melik Derin ve Berat Ali Genç on biri ile başladı. Derincespor 13, 17 ve 20.dakikalarda yediği gollerle bir anda 3-0 geriye düştü.

GÜLLERİ, 26.DAKİKADA İKİ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Maçın ilk 20 dakikasında kalesinde gördüğü şok gollerde 3-0 geriye düşen Derincespor’da Teknik Sorumlu Taner Gülleri, sol bek Canberk Ömer Özdemir ile orta sahadan Fatih Cerlek’i 26.dakikada dışarı aldı. Bu iki oyuncunun yerine Murat Arda ile Ünal Durmuşoğlu girdi. 29.dakikada temsilcimiz bir şansızlık daha yaşadı, stoper Furkan Şeker kırmızı kart gördü. 32.dakikada bu kez orta sahadan Hamza Ok’u çıkardı, Alpay Çelebi’yi oyuna aldı. İlk 30 dakikada üç oyuncu değiştiren Derincespor, rakibin hızını kesemedi. Menemen FK, 33.dakikada skoru 4-0 yaptı. İlk yarının son dakikasında Derincespor, Berat Ali ile farkı 3’e indirdi, devre 4-1 bitti. İkinci yarıda maça ortak olamayan Derincespor, kalesinde 3 gol daha gördü, karşılaşmadan 7-1 gibi farklı skorla mağlup oldu.