Son hafta galibiyet yetmeyecek

SARIYER VE ETİMESTUGUT’UN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK
Derincespor, son haftaya 37 puanda düşme hattında giriyor. Temsilcimiz, son maçını evinde Denizlispor ile oynayacak. 1 puan üzerindeki 38 puanlı Sarıyer ise ligden düşen Uşakspor’a konuk olacak. 39 puanla düşme korkusu yaşayan Etimesgut Belediyespor ise evinde ligin rahat takımı İnegölspor’u ağırlayacak. Derincespor’un ligde kalması çok zora girdi.
TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
35
24
8
3
73
26
80
35
23
8
4
61
24
77
35
20
11
4
64
27
71
35
19
7
9
67
41
64
35
18
9
8
54
32
63
35
18
5
12
61
46
59
35
17
3
15
39
46
54
35
13
9
13
45
46
48
35
13
8
14
38
41
47
35
10
14
11
45
44
44
36
10
12
14
29
30
42
35
11
9
15
39
57
42
35
10
11
14
42
44
41
35
11
6
18
24
37
39
35
9
11
15
41
46
38
35
9
10
16
36
42
37
35
9
9
17
41
62
36
35
8
8
19
36
55
32
35
1
2
32
14
103
5
TOPLU SONUÇLAR
Iğdır FK: 7 Karaman FK: 1
Menemen FK: 7 Derincespor: 1
Kastaonuspor: 3 Isparta 32 Spor: 0
Somaspor: 0 Amed Sportif: 1
Fethiyespor: 0 Etimesgut Belediye: 0
Denizlispor: 4 Uşakspor: 1
Düzcespor: 2 Aksaray: 1
İnegölspor: 0 Arnavutköy: 1
Sarıyer: 3 İskenderun: 0
HAFTANIN MAÇLARI
4 MAYIS PAZAR
15.00 Erzincanspor-Fethiyespor
15.00 Belediye Derince-Denizlispor
15.00 İskenderun-Düzcespor
15.00 Etimesgut Bel-İnegölspor
15.00 Karaman FK-Somaspor
15.00 Amed Sportif-Menemen FK
15.00 Uşakspor-Sarıyer
15.00 Arnavutköy-Kastamonu
15.00 Isparta 32 Spor-Iğdır FK
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Boş - Erdinç bey transferleri yaparken boy boy pozlar veriyordu herkezin harcı değil bu işler. Sonuçlarını görüyorsunuz
Sercan - Geçen sene ki başarı kimlerinmiş umarım herkes anlamıştır. Bu yıl devam edenlerin başarısızlığıda ortaya çıkmıştır.
hu - Takımı bu hale getiren başkandır...her şeyde geç kaldı--kıymet nedir bilmedi-- "kendi düşen ağlamaz"..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.