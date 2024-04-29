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Son hafta galibiyet yetmeyecek

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Pazar günkü maça kadar ligde 5 maçtır kaybetmeyen Belediye Derincespor’un, Menemen FK deplasmanında aldığı 7-1’lik yenilgi camiada şok etkisi yarattı. Bu yenilgi ile düşme hattına inen Derincespor’a, son hafta evinde oynayacağı Denizlispor maçın galibiyet bile yetmeyecek.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Son hafta galibiyet yetmeyecek mask
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SARIYER VE ETİMESTUGUT’UN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK

Derincespor, son haftaya 37 puanda düşme hattında giriyor. Temsilcimiz, son maçını evinde Denizlispor ile oynayacak. 1 puan üzerindeki  38 puanlı Sarıyer ise ligden düşen Uşakspor’a konuk olacak. 39 puanla düşme korkusu yaşayan Etimesgut Belediyespor ise evinde ligin rahat takımı İnegölspor’u ağırlayacak. Derincespor’un ligde kalması çok zora girdi.

 

 

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

35

24

8

3

73

26

80

2.GMG KASTAMONUSPOR

35

23

8

4

61

24

77

3.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

35

20

11

4

64

27

71

4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

35

19

7

9

67

41

64

5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

35

18

9

8

54

32

63

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

35

18

5

12

61

46

59

7.ISPARTA 32 SPOR

35

17

3

15

39

46

54

8.İNEGÖLSPOR

35

13

9

13

45

46

48

9.SOMASPOR

35

13

8

14

38

41

47

10.FETHİYESPOR

35

10

14

11

45

44

44

11.68 AKSARAY BELEDİYESPOR

36

10

12

14

29

30

42

12.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

35

11

9

15

39

57

42

13.ARNAVUTKÖY BLD.

35

10

11

14

42

44

41

14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

35

11

6

18

24

37

39

15.SARIYER

35

9

11

15

41

46

38

16.BELEDİYE DERİNCESPOR

35

9

10

16

36

42

37

17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

35

9

9

17

41

62

36

18.DENİZLİSPOR

35

8

8

19

36

55

32

19.UŞAK SPOR A.Ş.

35

1

2

32

14

103

5

 

TOPLU SONUÇLAR

Iğdır FK: 7 Karaman FK: 1

Menemen FK: 7 Derincespor: 1

Kastaonuspor: 3 Isparta 32 Spor: 0

Somaspor: 0 Amed Sportif: 1

Fethiyespor: 0 Etimesgut Belediye: 0

Denizlispor: 4 Uşakspor: 1

Düzcespor: 2 Aksaray: 1

İnegölspor: 0 Arnavutköy: 1

Sarıyer: 3 İskenderun: 0

HAFTANIN MAÇLARI

4 MAYIS PAZAR

15.00 Erzincanspor-Fethiyespor

15.00 Belediye Derince-Denizlispor

15.00 İskenderun-Düzcespor

15.00 Etimesgut Bel-İnegölspor

15.00 Karaman FK-Somaspor

15.00 Amed Sportif-Menemen FK

15.00 Uşakspor-Sarıyer

15.00 Arnavutköy-Kastamonu

15.00 Isparta 32 Spor-Iğdır FK

 

# futbol, Derince

29 Nis 2024 - 21:51 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Boş - Erdinç bey transferleri yaparken boy boy pozlar veriyordu herkezin harcı değil bu işler. Sonuçlarını görüyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 01:01
02

Sercan - Geçen sene ki başarı kimlerinmiş umarım herkes anlamıştır. Bu yıl devam edenlerin başarısızlığıda ortaya çıkmıştır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 00:10
01

hu - Takımı bu hale getiren başkandır...her şeyde geç kaldı--kıymet nedir bilmedi-- "kendi düşen ağlamaz"..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 22:21
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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