Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Olay bu akşam saat 21:00 sıralarında Körfez Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı otoyol köprüsünün çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Burhan Y. idaresindeki 41 B 6070 plakalı otomobiliyle dönüş yaptığı sırada, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.