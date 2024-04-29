Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Olay bu akşam saat 21:00 sıralarında Körfez Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı otoyol köprüsünün çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Burhan Y. idaresindeki 41 B 6070 plakalı otomobiliyle dönüş yaptığı sırada, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.