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Kocaeli’de 2023’te 275 akraba evliliği oldu

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TÜİK, 2023 yılı evlilik istatistiklerini açıkladı. İl il açıklanan verilerde evlenen çift sayısı, akraba evliliği sayısı ve evliliklerin yüzde kaçının akraba evliliği olduğu ilan edildi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Kocaeli’de 2023’te 275 akraba evliliği oldu mask
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275 AKRABA EVLİLİĞİ YAPILDI

Buna göre 2023 yılında Kocaeli geneli 14 bin 976 evlilik gerçekleşti. Bu evliliklerin 275’i akraba evliliği oldu. Toplam evlilik rakamı içerisinde akraba evliliklerinin oranı ise yüzde 1,8 olarak açıklandı. Kocaeli, 2023 yılında en fazla evliliğin yapıldığı 10’uncu kent olurken en fazla akraba evliliğinin yapıldığı 20’inci kent oldu. Kocaeli’deki evlenme sayısı 2022 yılına göre 1009 artarken akraba evliliği sayısında düşüş görüldü. Kentteki akraba evliliği sayısı geçen yıl 2022 yılına göre 19 azaldı. Kocaeli, 2020 yılından bu yana evlenme sayısı her geçen yıl arttan iller arasında yer alıyor.

# HER, Kocaeli

29 Nis 2024 - 22:17 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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