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Yuvacıkspor’dan 7 gollü galibiyet

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Dört yıldır yer aldığı BAL’da bu sezon küme düşme üzüntüsünü yaşayan Yuvacıkspor, genç oyuncularla artık son maçlarına çıkıyor. Siyah-Beyazlı ekip, Pazar günü de evinde veda maçında Babaeskispor’u konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip, rakibini 7-1 gibi farklı skorla yendi.

Uğur Uludağ
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Yuvacıkspor’dan 7 gollü galibiyet mask
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BU HAFTA LİDERE KONUK OLACAK

Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Yuvacıkspor, evinde son maçında konuk ettiği Babaeskispor’u Berat Aydın (2), Oğulcan Demir, Barkın Akyelken, Arda Tuna Abanoz (2) ve M. Akif İbrahimoğlu’nun golleriyle 7-0 galip geldi. Yuvacıkspor, hafta sonu lider Çorluspor’a konuk olacak, BAL serüvenini tamamlayacak.

# hafta

29 Nis 2024 - 22:27 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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