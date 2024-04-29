Yapılan zamla ilgili tesisleri kullanan vatandaşların şikayeti var. Vatandaşlar, “Tesislere giriş ücreti 80 liraydı. Ocak ayında yüzde 50 zam yapılarak 120 lira oldu. Şimdi kapıya asılan uyarıda 1 Mayıs itibariyle yüzde 50 daha zam yapılacağı duyuruldu. İkinci kez yüzde 50 zam yapılarak tesislerin ücretleri 120 liradan 180 liraya çıkartılacak. Bunu anlamak mümkün değil. Ocak ayından bu yana elektrik, su ve işçilik ücretlerine yüzde 50 oranında zam gelmedi. Belediye neden bu kadar fazla zam yapıyor. Bu bölgeye değer katan ve Kocaeli’deki birçok insanın kullandığı bu tesislerin bu kadar pahalı olması doğru değil. Her kesimden insanın bu tür tesislerden yararlanma hakkı olduğu unutulmamalı” dedi.
Gölcük Yazlık Ilıcası’na ikinci zam geldi
Gölcük Belediyesi tarafından işletilen Yazlık Ilıca Termal Tesislerine 2024 yılında ikinci zam yapıldı.
29 Nis 2024 - 22:41 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(12 )
Özgür - 180tl.ye 3saat hizmet alıyoruz hamam havuz sauna.Bu mu pahalı.Tesise her hafta gidiyorum temizlik hijyen konusunda en temiz işletme.
2 kahve parası bile değil
Eşmeli̇ - Bir Belediye tesisine 4 ayda %100 zammı olur ..Yoksa çaktırmadan Özel sektöremi kiralandı?
Ali - 180 tl çok. eskisi gibi temiz değil.
Kartepeli - Kartepede teleferik 250 tl ılıca 180 bedava
Sadece Vatandaş - Yapılan zam tamamda,o parayı veriyorsunuz belediyenin izni ile bazı kursların çocukları getiriliyor ve havuz bir anda atlayan,zıplayan çocuklarla doluyor ve şifa için ılıcaya gittik derken bir anda aqupark ortamına giriyorsunuz.Bu çocuklar eğlenecekse belediyenin yüzme havuzuna götürülmeli.Eğer şifa için getirileceklerse havuz kuralları anlatılmalı ve kontrol altında olmalı.
Laz uşağı - Çok pahalı olmuş
Doğru Söyleyeni 9 .... - Mesela 10 kişilik iş için 20 kişi istihdam edersen bunlara maaşı nasıl vereceksin .
Belediye binaları uyduruk kaydırık işler için bir sürü bankamatici ile dolu...
Tasarrufa burdan başlamalı ..
Yazlikli - kafede 1 bardak çay 30₺
1 fincan kahve 100₺
ılıca 3 saat 180₺ 1 saati 60₺
verilen onca hizmet ve emek
ben ilicadan vazgeçemem 200₺ de olsa hakkidir
Gölcük Gurcu - Ya bu iş bukadar 50 kişi yapacakken 300 kişi alirsan böyle olur bu iş daha dur belki yarınlarda maaşları odemiyecekler demedi demeyin
Golcukesnafi - 80₺ iken ucuz diyorduk 120₺ oldu hala ucuz diyorduk şimdi de 180₺... hala hakettiği giriş ücreti olduğunu düşünmüyorum.200₺ olmalıydı ozaman gerçek kalite gerçek hizmet ve müşteri portföyü ortaya çıkardı.Verilen bunca hizmete rağmen bu fiyatlar günümüz Türkiyesinde bedava kalıyor
Moonstar - Paranın degeri yok ki yapılan zamların hiçbir önemi yok cebine 300 TL koysan bir döner bile yiyemiyorsun .evet maaş verilmeyen insan için 180 TL büyükpara lakin paranın alım gücü yok ki.
Necdet - Marketlerin yaptığı fahiş fiyatlardan hükümet şikayet eder ama hükümet ait Gölcük belediyesi enflasyonu arttırmak ister gibi sanki bilinçli olarak işletmesini yaptığı ılıcaya 2024’te %100 yap zam yapıyor anlamak mümkün değil
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.