Gölcük Yazlık Ilıcası’na ikinci zam geldi

Yapılan zamla ilgili tesisleri kullanan vatandaşların şikayeti var. Vatandaşlar, “Tesislere giriş ücreti 80 liraydı. Ocak ayında yüzde 50 zam yapılarak 120 lira oldu. Şimdi kapıya asılan uyarıda 1 Mayıs itibariyle yüzde 50 daha zam yapılacağı duyuruldu. İkinci kez yüzde 50 zam yapılarak tesislerin ücretleri 120 liradan 180 liraya çıkartılacak. Bunu anlamak mümkün değil. Ocak ayından bu yana elektrik, su ve işçilik ücretlerine yüzde 50 oranında zam gelmedi. Belediye neden bu kadar fazla zam yapıyor. Bu bölgeye değer katan ve Kocaeli’deki birçok insanın kullandığı bu tesislerin bu kadar pahalı olması doğru değil. Her kesimden insanın bu tür tesislerden yararlanma hakkı olduğu unutulmamalı” dedi.