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Gölcük Yazlık Ilıcası’na ikinci zam geldi

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Gölcük Belediyesi tarafından işletilen Yazlık Ilıca Termal Tesislerine 2024 yılında ikinci zam yapıldı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Gölcük Yazlık Ilıcası’na ikinci zam geldi mask
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Yapılan zamla ilgili tesisleri kullanan vatandaşların şikayeti var. Vatandaşlar, “Tesislere giriş ücreti 80 liraydı. Ocak ayında yüzde 50 zam yapılarak 120 lira oldu. Şimdi kapıya asılan uyarıda 1 Mayıs itibariyle yüzde 50 daha zam yapılacağı duyuruldu. İkinci kez yüzde 50 zam yapılarak tesislerin ücretleri 120 liradan 180 liraya çıkartılacak. Bunu anlamak mümkün değil. Ocak ayından bu yana elektrik, su ve işçilik ücretlerine yüzde 50 oranında zam gelmedi. Belediye neden bu kadar fazla zam yapıyor. Bu bölgeye değer katan ve Kocaeli’deki birçok insanın kullandığı bu tesislerin bu kadar pahalı olması doğru değil. Her kesimden insanın bu tür tesislerden yararlanma hakkı olduğu unutulmamalı” dedi.

# HER, Kocaeli, VAR

29 Nis 2024 - 22:41 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(12)
12

Özgür - 180tl.ye 3saat hizmet alıyoruz hamam havuz sauna.Bu mu pahalı.Tesise her hafta gidiyorum temizlik hijyen konusunda en temiz işletme.

2 kahve parası bile değil

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 30 Nisan 01:05
11

Eşmeli̇ - Bir Belediye tesisine 4 ayda %100 zammı olur ..Yoksa çaktırmadan Özel sektöremi kiralandı?

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 00:28
08

Sadece Vatandaş - Yapılan zam tamamda,o parayı veriyorsunuz belediyenin izni ile bazı kursların çocukları getiriliyor ve havuz bir anda atlayan,zıplayan çocuklarla doluyor ve şifa için ılıcaya gittik derken bir anda aqupark ortamına giriyorsunuz.Bu çocuklar eğlenecekse belediyenin yüzme havuzuna götürülmeli.Eğer şifa için getirileceklerse havuz kuralları anlatılmalı ve kontrol altında olmalı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 00:05
05

Doğru Söyleyeni 9 .... - Mesela 10 kişilik iş için 20 kişi istihdam edersen bunlara maaşı nasıl vereceksin .

Belediye binaları uyduruk kaydırık işler için bir sürü bankamatici ile dolu...

Tasarrufa burdan başlamalı ..

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 23:48
04

Yazlikli - kafede 1 bardak çay 30₺

1 fincan kahve 100₺

ılıca 3 saat 180₺ 1 saati 60₺

verilen onca hizmet ve emek

ben ilicadan vazgeçemem 200₺ de olsa hakkidir

Yanıtla . 2Beğen . 8Beğenme 29 Nisan 23:34
07

Gölcük Gurcu - @Yazlikli 04 nolu yoruma cevabı: Ya bu iş bukadar 50 kişi yapacakken 300 kişi alirsan böyle olur bu iş daha dur belki yarınlarda maaşları odemiyecekler demedi demeyin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 23:59
03

Golcukesnafi - 80₺ iken ucuz diyorduk 120₺ oldu hala ucuz diyorduk şimdi de 180₺... hala hakettiği giriş ücreti olduğunu düşünmüyorum.200₺ olmalıydı ozaman gerçek kalite gerçek hizmet ve müşteri portföyü ortaya çıkardı.Verilen bunca hizmete rağmen bu fiyatlar günümüz Türkiyesinde bedava kalıyor

Yanıtla . 3Beğen . 10Beğenme 29 Nisan 23:29
02

Moonstar - Paranın degeri yok ki yapılan zamların hiçbir önemi yok cebine 300 TL koysan bir döner bile yiyemiyorsun .evet maaş verilmeyen insan için 180 TL büyükpara lakin paranın alım gücü yok ki.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 23:09
01

Necdet - Marketlerin yaptığı fahiş fiyatlardan hükümet şikayet eder ama hükümet ait Gölcük belediyesi enflasyonu arttırmak ister gibi sanki bilinçli olarak işletmesini yaptığı ılıcaya 2024’te %100 yap zam yapıyor anlamak mümkün değil

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 22:53
Diğer 10 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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