Hastane bilgi işlem mağdurları 1 Mayıs’ta hakları için yürüyecek

BİNLERCE MAĞDUR VAR

Kamu Hastaneleri Bilgi Yönetim Sistemleri Çalışanları Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HBYS-DER) 1 Mayıs’ta Kocaeli ve Bursa’da düzenlenecek büyük mitinglere katılacak. 2018 yılında kadro dışına çıkartılan hastanelerdeki bilgi işlem personelleri eşit işe eşit ücret ve kadro talepleri için 1 Mayıs alanında seslerini duyurmaya çalışacak. Kocaeli’de Hak-İş’in mitingine katılacak olan HBYS-DER, Bursa’da ise Türk-İş ile birlikte yürüyecekler.

2018’DE KADRO DIŞI KALDILAR

Yetkililerin kendilerine verdiği kadro sözlerini tutmasını isteyen HBYS-DER üyeleri, aldıkları düşük ücretlerle adeta yaşam savaşı verdiklerini belirtti. 696 KHK’nın 23. Maddesinde ‘ Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. Hastane bilgi yönetim sistemi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez’ ibaresi nedeniyle 2018 yılında binlerce hastane bilgi işlem personeli kadro kapsamından çıkarıldığını söyleyen dernek üyeleri adalet istiyor.

KADRO DIŞI KALDI

Yasaya ‘Hastane bilgi yönetim sistemi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez’ hükmü konulduğunu belirten dernek açıklamasında, “Yaklaşık maliyetinin en az yüzde 70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder ifadesindeki yüzde 70 işçilik maliyetinden dolayı çok sayıda taşeron personel kadroya geçemedi. Bu bizleri mağdur etti ve bizler eşit işe eşit ücret ve eşit hak talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.