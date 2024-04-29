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Sokağa çöp bırakanları ifşa etti

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Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gönüllü Sokak üzerinde oturan bir vatandaşlar evinin önüne çöp bırakılmaması için ilginç bir önlem aldı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Sokağa çöp bırakanları ifşa etti mask
Sokağa çöp bırakanları ifşa etti
Sokağa çöp bırakanları ifşa etti
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Çöp bırakılmaması gereken bir yer olan sokaktaki alana çöpleri bırakanları sokağa koyduğu gizli kamera ile görüntülerini alıp ifşa eden vatandaşın önlemini görenler şaşkına döndü. Çöp bırakanların kamera görüntüsünden aldığı fotoğraflarını basıp direğe asan vatandaş, “Bu alana bir daha çöp atarsanız yasal işlem başlatılacaktır. Kameralardan takip ediliyorsunuz” uyarısında bulundu. Vatandaşın bu önlemi çöp atanları engeller mi bilmiyoruz ama kentte çöpleri sokağa bırakanlar için iyi bir önlem alabilir.

Sokağa çöp bırakanları ifşa etti

29 Nis 2024 - 23:07 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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