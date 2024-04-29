Sokağa çöp bırakanları ifşa etti

Çöp bırakılmaması gereken bir yer olan sokaktaki alana çöpleri bırakanları sokağa koyduğu gizli kamera ile görüntülerini alıp ifşa eden vatandaşın önlemini görenler şaşkına döndü. Çöp bırakanların kamera görüntüsünden aldığı fotoğraflarını basıp direğe asan vatandaş, “Bu alana bir daha çöp atarsanız yasal işlem başlatılacaktır. Kameralardan takip ediliyorsunuz” uyarısında bulundu. Vatandaşın bu önlemi çöp atanları engeller mi bilmiyoruz ama kentte çöpleri sokağa bırakanlar için iyi bir önlem alabilir.