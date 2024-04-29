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Cama çıkıp intihara kalkıştı

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Derince Çenedağ Mahallesinde ikamet eden bir kadın üçüncü kattaki evinin penceresine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu

Cama çıkıp intihara kalkıştı mask
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Edinilen bilgiye göre, Derince Çenedağ Mahallesi Tekiner Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katındaki M.S. (50) isimli kadın, kendini odasına kilitleyerek birlikte yaşadığı kardeşine intihar edeceğini söyledi. Odanın penceresine çıkan ve evdeki bazı eşyaları aşağıya fırlatan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencerenin altında şişme minder açarak güvenlik önlemi alırken polis ekipleri de kadını ikna etmek için çabaladı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından ikna edilen kadın kapıyı açarak dışarı çıktı. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen kadın, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

# sevk, polis, Derince

29 Nis 2024 - 23:34 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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