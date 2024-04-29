Yuvam Akarcalılar sürücü kurslarından bıktı

Vatandaşlar, “Sürücü kurslarının araçlarının toplu taşıma duraklarının önlerini kapatarak çalışma yapmasından bıktık. Sürücülere eğitim veren kursların durakları kapatarak yaşlı, çocuk, engelli ve kadınların yolun ortasında otobüslere binmeye mahkum etmesi ne kadar doğru. İnsanlar duraktan otobüse binmek için yola çıkıyor ve gerçekten ciddi kasa riskleri atlatılıyor. Sürücü kurslarına bu sıkıntıyı anlattığımızda bize gidip bunu Milli Eğitim Müdürlüğüne anlatın diyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğünün sürücü kurslarına durakları kapatın dediğine inanmıyoruz elbette. Bu konuda müdürlüğün önlem almasını ve sürücü kurslarına gerekli uyarılarda bulunmasını istiyoruz” dedi.