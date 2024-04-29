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Yuvam Akarcalılar sürücü kurslarından bıktı

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İzmit Yuvam Akarca bölgesinde sürücü kurslarının eğitim yolu olarak kullandığı caddelerin üzerindeki parklanma ve toplu taşıma duraklarının önlerinin kapatılmasına bölge halkı tepkisine neden oluyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Yuvam Akarcalılar sürücü kurslarından bıktı mask
Yuvam Akarcalılar sürücü kurslarından bıktı
Yuvam Akarcalılar sürücü kurslarından bıktı
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Vatandaşlar, “Sürücü kurslarının araçlarının toplu taşıma duraklarının önlerini kapatarak çalışma yapmasından bıktık. Sürücülere eğitim veren kursların durakları kapatarak yaşlı, çocuk, engelli ve kadınların yolun ortasında otobüslere binmeye mahkum etmesi ne kadar doğru. İnsanlar duraktan otobüse binmek için yola çıkıyor ve gerçekten ciddi kasa riskleri atlatılıyor. Sürücü kurslarına bu sıkıntıyı anlattığımızda bize gidip bunu Milli Eğitim Müdürlüğüne anlatın diyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğünün sürücü kurslarına durakları kapatın dediğine inanmıyoruz elbette. Bu konuda müdürlüğün önlem almasını ve sürücü kurslarına gerekli uyarılarda bulunmasını istiyoruz” dedi.

Yuvam Akarcalılar sürücü kurslarından bıktı
Yuvam Akarcalılar sürücü kurslarından bıktı

# çalışma

29 Nis 2024 - 23:38 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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