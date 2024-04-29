Vatandaşlar, “Sürücü kurslarının araçlarının toplu taşıma duraklarının önlerini kapatarak çalışma yapmasından bıktık. Sürücülere eğitim veren kursların durakları kapatarak yaşlı, çocuk, engelli ve kadınların yolun ortasında otobüslere binmeye mahkum etmesi ne kadar doğru. İnsanlar duraktan otobüse binmek için yola çıkıyor ve gerçekten ciddi kasa riskleri atlatılıyor. Sürücü kurslarına bu sıkıntıyı anlattığımızda bize gidip bunu Milli Eğitim Müdürlüğüne anlatın diyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğünün sürücü kurslarına durakları kapatın dediğine inanmıyoruz elbette. Bu konuda müdürlüğün önlem almasını ve sürücü kurslarına gerekli uyarılarda bulunmasını istiyoruz” dedi.
- Perde Arkası
Yuvam Akarcalılar sürücü kurslarından bıktı
İzmit Yuvam Akarca bölgesinde sürücü kurslarının eğitim yolu olarak kullandığı caddelerin üzerindeki parklanma ve toplu taşıma duraklarının önlerinin kapatılmasına bölge halkı tepkisine neden oluyor.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.