Veli Ahmet’te köpek sorunu var

Vatandaş - Üst mahalleleri geçtim, çarşı içinde bile artık köpek sürüleri yüzünden gezmek imkansız hale geldi ve yetkililerin umurunda değil çünkü onlar lüks arabalarından inip güvenlikli korumalı sitelerine giriyorlar, sokağa ayak bastıkları yok. Artık gece sokağa çıkılmayacak hale geldi, nereden üç beş köpek çıkıp saldıracak belli değil. Her zaman diyorum, kodamanın birini veya karısını, çocuğunu köpekler parçalamadan kıllarını kıpırdatmazlar. Heryer ama herkes köpek sürüleri ile dolu, can güvenliği denen birşey yok. Sabah işe gitmek eziyet, akşam eve dönmek eziyet ve kimse birşey yapmıyor.