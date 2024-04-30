Sokak köpeklerinin kent merkezine salınmasını doğru bulmadıklarını belirten vatandaşlar, “Bu bölgeler kentin en kalabalık bölgeleri. Buralar sokak köpekleri için de güvenli alanlar değil. Ayrıca bu kadar çok sokak köpeğinin olması insanların da hayati tehlikesi açısından büyük risk taşıyor. Gerçekten akşamları evimize gitmekte zorluk çekiyoruz. Yürüme mesafesi olan evimize taksi ile gitmek zorunda kaldığımız zamanlar oluyor. İzmit Belediyesi’nin bu konuda çalışma yapmasını istiyoruz. sürüler halinde sokakta gezen köpeklere bir çözüm bulunması gerekiyor” dedi.
Veli Ahmet’te köpek sorunu var
Veli Ahmet Mahallesi civarında ve Cumhuriyet Parkı’nda bulunan sokak köpekleri ile ilgili vatandaşların şikayeti var.
30 Nis 2024 - 00:41 - Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Vatandaş - Üst mahalleleri geçtim, çarşı içinde bile artık köpek sürüleri yüzünden gezmek imkansız hale geldi ve yetkililerin umurunda değil çünkü onlar lüks arabalarından inip güvenlikli korumalı sitelerine giriyorlar, sokağa ayak bastıkları yok. Artık gece sokağa çıkılmayacak hale geldi, nereden üç beş köpek çıkıp saldıracak belli değil. Her zaman diyorum, kodamanın birini veya karısını, çocuğunu köpekler parçalamadan kıllarını kıpırdatmazlar. Heryer ama herkes köpek sürüleri ile dolu, can güvenliği denen birşey yok. Sabah işe gitmek eziyet, akşam eve dönmek eziyet ve kimse birşey yapmıyor.
Plajyolu - Plajyolu da aynı şekilde.Sokağa çıkamaz olduk.İlkel bir toplumda bile böyle bir şey olamaz.Kedi köpekten adım atamıyoruz.Hayvanseverler lütfen evlerine alsın bu hayvanları
Tepeköy - Köpek sorunu heryerde
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.