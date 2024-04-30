Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 Nis 2024 - 00:41- Perde Arkası G:

Veli Ahmet’te köpek sorunu var

ABONE OL Google News Sayfamız

Veli Ahmet Mahallesi civarında ve Cumhuriyet Parkı’nda bulunan sokak köpekleri ile ilgili vatandaşların şikayeti var.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Veli Ahmet’te köpek sorunu var mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sokak köpeklerinin kent merkezine salınmasını doğru bulmadıklarını belirten vatandaşlar, “Bu bölgeler kentin en kalabalık bölgeleri. Buralar sokak köpekleri için de güvenli alanlar değil. Ayrıca bu kadar çok sokak köpeğinin olması insanların da hayati tehlikesi açısından büyük risk taşıyor. Gerçekten akşamları evimize gitmekte zorluk çekiyoruz. Yürüme mesafesi olan evimize taksi ile gitmek zorunda kaldığımız zamanlar oluyor. İzmit Belediyesi’nin bu konuda çalışma yapmasını istiyoruz. sürüler halinde sokakta gezen köpeklere bir çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

# çalışma, İzmit

30 Nis 2024 - 00:41 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Vatandaş - Üst mahalleleri geçtim, çarşı içinde bile artık köpek sürüleri yüzünden gezmek imkansız hale geldi ve yetkililerin umurunda değil çünkü onlar lüks arabalarından inip güvenlikli korumalı sitelerine giriyorlar, sokağa ayak bastıkları yok. Artık gece sokağa çıkılmayacak hale geldi, nereden üç beş köpek çıkıp saldıracak belli değil. Her zaman diyorum, kodamanın birini veya karısını, çocuğunu köpekler parçalamadan kıllarını kıpırdatmazlar. Heryer ama herkes köpek sürüleri ile dolu, can güvenliği denen birşey yok. Sabah işe gitmek eziyet, akşam eve dönmek eziyet ve kimse birşey yapmıyor.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 01:01
02

Plajyolu - Plajyolu da aynı şekilde.Sokağa çıkamaz olduk.İlkel bir toplumda bile böyle bir şey olamaz.Kedi köpekten adım atamıyoruz.Hayvanseverler lütfen evlerine alsın bu hayvanları

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 00:56
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL