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Şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı!

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı! mask
Şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı!
Şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı!
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Kaza, TEM Otoyolu Gebze geçişi gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ABS 148 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırılırken, yolcular can havli ile kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer yolcular ise başka bir otobüse aktarılarak, yollarına devam etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: İHA

# polis, sevk, Gebze

30 Nis 2024 - 00:41 - Asayiş --- Okunma

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