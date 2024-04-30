Trafik ışıkları istiyorlar

Yaya geçidi çizgisi ve uyarı tabelasının olmadığını belirten vatandaşlar, “Bu kesişim noktasında araç trafiği kontrolsüz bir şekilde ilerliyor. Her an ciddi bir kaza olabilir. Özellikle yayalar için ciddi risk var. Yetkililerden bu kesişim noktasına trafik ışıklarının yapılmasını ve aydınlatmanın tamamlanmasını istiyoruz. Büyük bir kaza ve can kaybı olmadan önlem alınması gerekiyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.