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Trafik ışıkları istiyorlar

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Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Keser Caddesi ve Akdemir Sokağın birleştiği yerde yayaların geçişi ile ilgili hiçbir önlem alınmadığını belirten vatandaşlar bu konuda önlem alınmasını istiyor.

Süriye Çatak Tek
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Trafik ışıkları istiyorlar mask
Trafik ışıkları istiyorlar
Trafik ışıkları istiyorlar
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Yaya geçidi çizgisi ve uyarı tabelasının olmadığını belirten vatandaşlar, “Bu kesişim noktasında araç trafiği kontrolsüz bir şekilde ilerliyor. Her an ciddi bir kaza olabilir. Özellikle yayalar için ciddi risk var. Yetkililerden bu kesişim noktasına trafik ışıklarının yapılmasını ve aydınlatmanın tamamlanmasını istiyoruz. Büyük bir kaza ve can kaybı olmadan önlem alınması gerekiyor” dedi.

 

Trafik ışıkları istiyorlar

# araç, VAR, HER

30 Nis 2024 - 01:25 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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