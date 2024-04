Trafik ışıkları istiyorlar

Yaya geçidi çizgisi ve uyarı tabelasının olmadığını belirten vatandaşlar, “Bu kesişim noktasında araç trafiği kontrolsüz bir şekilde ilerliyor. Her an ciddi bir kaza olabilir. Özellikle yayalar için ciddi risk var. Yetkililerden bu kesişim noktasına trafik ışıklarının yapılmasını ve aydınlatmanın tamamlanmasını istiyoruz. Büyük bir kaza ve can kaybı olmadan önlem alınması gerekiyor” dedi.