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Kaldırıma park etmeyin

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Şehir Hastanesine çıkan tramvay hattı bölgeye değer kattı. Ayrıca hastaneye ulaşımı da kolaylaştırdı. Tramvaya ilgi büyük ancak, bu durum bölgede bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Kaldırıma park etmeyin mask
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Bölgede oturanlar araçlarını yayalar için yapılan kaldırımlara park ediyorlar. Hatta otobüs ve kamyonlarını da kaldırıma park edildiği oluyor. Bölge sakinleri parklanmayı istemiyorlar. Ancak araç sahiplerinin sıkıntısına da dikkat çekiyorlar, bölgeye ücretsiz bir otopark yapılmasını ve kaldırımlara araç parkının engellenmesini istiyorlar.

# araç

30 Nis 2024 - 01:52 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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