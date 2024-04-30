Bölgede oturanlar araçlarını yayalar için yapılan kaldırımlara park ediyorlar. Hatta otobüs ve kamyonlarını da kaldırıma park edildiği oluyor. Bölge sakinleri parklanmayı istemiyorlar. Ancak araç sahiplerinin sıkıntısına da dikkat çekiyorlar, bölgeye ücretsiz bir otopark yapılmasını ve kaldırımlara araç parkının engellenmesini istiyorlar.
- Perde Arkası
Kaldırıma park etmeyin
Şehir Hastanesine çıkan tramvay hattı bölgeye değer kattı. Ayrıca hastaneye ulaşımı da kolaylaştırdı. Tramvaya ilgi büyük ancak, bu durum bölgede bazı sorunları da beraberinde getirdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.