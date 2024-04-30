Kaldırıma park etmeyin

Bölgede oturanlar araçlarını yayalar için yapılan kaldırımlara park ediyorlar. Hatta otobüs ve kamyonlarını da kaldırıma park edildiği oluyor. Bölge sakinleri parklanmayı istemiyorlar. Ancak araç sahiplerinin sıkıntısına da dikkat çekiyorlar, bölgeye ücretsiz bir otopark yapılmasını ve kaldırımlara araç parkının engellenmesini istiyorlar.