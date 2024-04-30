Eskort sitesinden eve kadın çağıran şahıs kardeşini öldürdü

Sultaniye Mahallesi'ndeki bir rezidansta kalan U.Ş. ve E.Ş, internetteki bir eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadınla henüz belirlenemeyen neden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle kadın, arkadaşlarını olay yerine çağırdı. İki kardeş ile grup arasında çıkan kavgada, U.Ş'nin yanlışlıkla bıçakladığı kardeşi E.Ş. hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, U.Ş. dahil, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.