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İYİ Partili meclis üyesi adayı istifa etti

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31 Mart yerel seçimlerinde Darıca Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi adayı olan Abdülhamit Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partiye olan inanç ve heyecanını kaybettiği için istifa ettiği duyurdu.

Yavuz Solmaz
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İYİ Partili meclis üyesi adayı istifa etti mask
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MECLİS ÜYESİ ADAYI İYİ PARTI’DEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti’de Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkan seçilmesi sonrasında partide istifalar devam ediyor. Kocaelispor Yöneticisi Veli Başkurt geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile istifa ettiği duyurmuştu. Bu kez bir istifa da kentin batı bölgesinden geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde Darıca Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adayı olan Abdülhamit Subaşı partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İLK GÜNKÜ İNANÇ VE HEYECANIMI YİTİRDİM

Subaşı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:”Milliyetçilerin birleşerek iktidara yürüyeceği ümidiyle İYİ Parti üyelik başlangıcımdan bugüne kadar verilen her görevi yerine getirme gayretinde bulunduğum partimden, ilk günkü heyecanımı ve inancımı yitirdiğimden dolayı istifa ediyorum. Seçilmiş yeni genel başkanı kutlar, başarılar dilerim. Bu zamana kadar çalışmalarımızda emeği geçen, desteklerini eksik etmeyen il- ilçe yönetimlerindeki  çalışma arkadaşlarıma ve başkanlarıma, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcilerine ve kıymetli Darıcalı hemşerilerimize teşekkürü bir borç bilirim.”

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30 Nis 2024 - 08:53 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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