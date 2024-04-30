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30 Nis 2024 - 08:56- Gündem G:

Artık simit zammı için bakanlık onayı şart

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Ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi.

Artık simit zammı için bakanlık onayı şart mask
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Hazırlanan tarifeye Bakanlık olumsuz görüş vermesi halinde yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlığın tekrar görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girecek.

Tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre simit fiyatlarına ilişkin olumlu görüşü Ticaret Bakanlığı verirse fiyatlarda artış yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğinin ayrıntıları şöyle:

“Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; onbeş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulur. Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, heyetin toplanmasına gerek olmaksızın gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulur.”

Kaynak: TRT HABER

# yeni, Resmi Gazete

30 Nis 2024 - 08:56 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Ahmet K. - Yetkinin devlette olması çokta önemli değil. Aynı devlet 2023 de vergi harç kıymetli kâğıtlara %123 zam yapmıştı. mtv iki kez tahsil edilmişti. Belediyelerin su zamları % 100'lerde..

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 11:12
05

Mehmet - Bunlar vatandaşı çocuk yerine koyup, kandırmaya mıı çalışıyor? Yoksa kendileri ancak bir çocuk akıl ve davranışlarına sahip?

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 10:24
04

Harbi Izmitli - Şimdi temmuzda emekli yüzde 25 asgari ücretliyede zam verilmiyeceği için asgari ücretli ve emekli bir simidi ikiye bölüp yedikten sonra birbirlerine bak gördünmü eskiden sabah kahvaltısında bile eve simit alırdık şimdi bir simidi yarı yarıya yiyoruz demesin vatandaş diye bakanlık duruma el atmış

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 10:18
03

Emekci - COK GEC ALINMIS BIR KARAR.BU KARAR PANDEMIDEN BASLAYARAK ALINSAYDI BU MILLET ESNAF ODALARI TARAFINDAN YIPRATILMAZDI. ASLINDA BUNLARIN ONUNE GECMENIN EN GUZEL YOLU GIDADA SERBEST PIYASA EKONOMI MODELININ TUMUYLE KALDIRILMASI BU KEYFI ARTISLARINDA ONUNE GECECEKTIR.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 10:12
02

Korfezli Savasci - Bütün gıda urunlerinin fiyatlarini bakanlik belirlesin . Fabrika çıkışlı kutu ve posetli ürünlerde fiyat uzerinde basılı olsun 1970 lerde böyle idi karstada ankaradada edirnedede fiyat aynı idi kimse kafasına göre fiyat koyamoyordu

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 09:48
01

. - Asgari ücretli evli çocuklu kirada oturan yaşamasın mı?

Asgari ücrete zam yok demek yaşama demek

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 09:02
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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