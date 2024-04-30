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Schengen vizesinde sıkıntı devam ediyor

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Schengen vizesinde sorun sürüyor. Bu kez "yoğunluk" gerekçesiyle İspanya, İtalya ve Almanya'nın Mayıs sonuna kadar vize randevusu vermediği iddia edildi. Randevu alabilenlerin başvuruları ise çoğu zaman reddediliyor. Bu durumdan hem seyahet etmek isteyenler hem de turizmciler şikayetçi...

Schengen vizesinde sıkıntı devam ediyor mask
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Hem yaz aylarının hem de kurban bayramının yaklaşmasıyla Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin sayısı arttı. Birçok kişi Schengen vizesi almak için başvuruda bulunuyor.

Ancak İspanya, Almanya ve İtalya için Mayıs ayının sonuna kadar vize randevuları alınamıyor. Gerekçe ise yoğun başvuru talebi olması.

Almanya Büyükelçiliği konuya dair sosyal medya hesabından açıklama, "Bekleme sürelerinin vize türüne göre birkaç hafta ya da birkaç ay sürebileceğini'' söyledi.

Diplomatik kaynaklar da ''Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir." ifadesini kullandı.

"RANDEVU TARİHİ BULUNMAMAKTADIR" YAZISI

Turizmci Barış Meletlioğlu, "Örneğin İtalya için vize randevusu almayı deneyelim. İlgili web sayfasına giriyoruz ve İtalya'yı tercih ediyoruz, ardında da bilgileri dolduruyoruz. Doldurduktan sonra uygun "Randevu tarihi bulunamaktadır" yazısı karşımıza çıkıyor. En erken tarihin ise 28 Haziran olduğunu görüyoruz." dedi.

"KOTA DOLDUYSA BAŞVURU REDDEDİLİYOR"

Bunun sadece yoğunluktan kaynaklanmadığını düşündüğünü dile getiren Meletlioğlu, "Turizm Bakanlığının ve Dışişleri Bakanlığının bu konuya müdahale etmesini bekliyoruz. Konsolosluklar maalesef başvuru yapanın kim olduğuna bakmaksızın o ay ki kotasını doldurduysa tüm başvuruları reddediliyor." diye konuştu. 

Randevu alınsa bile rer alanların sayısı da oldukça fazla. Hem seyahate gitmek isteyenler hem de turizimciler mağdur.

Meletlioğlu, "Biz özellikle yurtdışı planlamalarımızı yaparken bir önceki yılın ekim, kasım aylarında plan yapıp havayollarıyla buna göre anlaşmalarımızı yapıyoruz. Ancak satış yaptığımız misafirlere vize reddi çıkması durumunda biz bu biletlerin iptalini ya da iadesini alamıyoruz." diye konuştu. 

# sosyal, hafta

30 Nis 2024 - 09:17 - Türkiye --- Okunma

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