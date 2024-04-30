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30 Nis 2024 - 09:22- Siyaset G:

AK Parti MYK toplanıyor

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

AK Parti MYK toplanıyor mask
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Ak Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 14'te başlayacak. Toplantıda, gündemdeki iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise MYK toplantısı sonrası Saat 19.00'da, 13'üncü " Çalışma Meclisi" toplantısı nedeniyle düzenlenen yemeğe katılacak. 

Kaynak: TRT Haber

# çalışma, parti

30 Nis 2024 - 09:22 - Siyaset --- Okunma

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