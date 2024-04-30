SEKA Tünel çıkışında kaza, trafik yoğunluğu var

İzmit’te sabah erken saatlerde trafik kazası meydana geldi. D100 Ankara istikameti Seka Tünel sonrasında trafik kazası meydana gelen kaza sonrası trafikte yoğunluk oluştu.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmit SEKA Tüneli çıkışında meydana gelen kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Misafir - Tır şoförü en az 35 yaşında olmalı dün ben bir şoför gördüm 25 yaşlarında koca tırı taksi kullanır gibi kullanıyor resmen beni biçecekti bekledim hiç saygı yok eğitimsiz cahil dolu.
Izmitli - kocaeli sahipsiz bir il...trafik,emniyet denetim malesef hiç yookkk
Özizmit41 - Sabah saatleri tircilara kamyonculara suc bulacağınıza önce küçük araçları kullanan aceleci ve sorumsuz araçlara suç bulun.
Can - Sabah saatlerinde bari tırlar kamyonlar trafiğe kapalı olsun 11,den sonra çıksınlar yola
Mert - Maşallah tırlara bak. D100 de kazasız gün yok. Bu şehir bu kadar tır yükü ve kent içi ulaşımında sadece devlet yolları ile nasıl yaşamaya devam edecek. D100 ve D130 devlet yollarına daha kaç sene gebe kalacağız. Bu ağır vasıtalara bu yollar İstanbul'da olduğu gibi ne zaman tamamen yasak olacak.
Selami - Bu kadar tirnve kamyonun sehir icine girdigi baska sehir yoktur. Yollardanhic kaza eksik olmuyor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.