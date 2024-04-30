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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 Nis 2024 - 09:46- Asayiş G:

SEKA Tünel çıkışında kaza, trafik yoğunluğu var

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İzmit SEKA Tüneli çıkışında meydana gelen kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu.

30 Nis 2024 - 09:46 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Misafir - Tır şoförü en az 35 yaşında olmalı dün ben bir şoför gördüm 25 yaşlarında koca tırı taksi kullanır gibi kullanıyor resmen beni biçecekti bekledim hiç saygı yok eğitimsiz cahil dolu.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 14:59
05

Izmitli - kocaeli sahipsiz bir il...trafik,emniyet denetim malesef hiç yookkk

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 11:38
04

Özizmit41 - Sabah saatleri tircilara kamyonculara suc bulacağınıza önce küçük araçları kullanan aceleci ve sorumsuz araçlara suç bulun.

Yanıtla . 2Beğen . 6Beğenme 30 Nisan 11:27
03

Can - Sabah saatlerinde bari tırlar kamyonlar trafiğe kapalı olsun 11,den sonra çıksınlar yola

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 10:25
02

Mert - Maşallah tırlara bak. D100 de kazasız gün yok. Bu şehir bu kadar tır yükü ve kent içi ulaşımında sadece devlet yolları ile nasıl yaşamaya devam edecek. D100 ve D130 devlet yollarına daha kaç sene gebe kalacağız. Bu ağır vasıtalara bu yollar İstanbul'da olduğu gibi ne zaman tamamen yasak olacak.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 10:10
01

Selami - Bu kadar tirnve kamyonun sehir icine girdigi baska sehir yoktur. Yollardanhic kaza eksik olmuyor

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 10:06
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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