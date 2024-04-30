SEKA Tünel çıkışında kaza, trafik yoğunluğu var

Mert - Maşallah tırlara bak. D100 de kazasız gün yok. Bu şehir bu kadar tır yükü ve kent içi ulaşımında sadece devlet yolları ile nasıl yaşamaya devam edecek. D100 ve D130 devlet yollarına daha kaç sene gebe kalacağız. Bu ağır vasıtalara bu yollar İstanbul'da olduğu gibi ne zaman tamamen yasak olacak.