O ilde ortalık karıştı! Fuhuş yapan yabancı kadınlar hasta çıktı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Marmaraereğlisi ilçesinde faaliyet gösteren 3 işletmeye yönelik, fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama suçları çerçevesinde operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan 9 şüpheliden 6'sı yakalandı. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari diğer şüphelilerin aranmasına ise devam ediliyor.
CİNSEL YOLLARLA BULAŞAN HASTALIK TESPİT EDİLDİ
Olaylara karışan 34 yabancı uyruklu kadın Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan sağlık kontrolünde kadın şahıslardan 2'sinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi. İşletmelerde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 3 adet tabanca fişeği, 7 adet cep telefonu, 1 adet harddisk, 2 gram esrar, 3 adet uyuşturucu hap, 3 litre kaçak içki, suçtan elde edilen çok miktarda para ve cinsel içerikli materyaller ele geçirildi.
Ayrıca işletmeler hakkında kimlik bildiriminde bulunmama, kapalı alanda sigara içme ve diğer kabahatler nedeniyle idari işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.