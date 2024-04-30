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Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor

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Derince Belediyesi’nin geri dönüşüme yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında toplanan atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor mask
Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor
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Geri dönüşüme yönelik çalışmalar kapsamında Derince’de önemli adımlar atılıyor. Çevreye yönelik faaliyetler kapsamında ilçenin farklı noktalarına cam atık kumbaraları koyan Derince Belediyesi’nin uygulaması ilçe halkından yoğun ilgi görüyor. İlçe merkezindeki 10 mahallede yer alan 82 cam atık kumbarasında toplanan cam atıklar yine Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait atık toplama aracı ile toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Uygulama ile ilçe sakinleri kullanmadıkları meşrubat şişelerini, cam ürünlerini, her türlü konserve kavanozlarını, cam toplama kumbaralarına atabiliyor. Toplanan cam atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla birlikte ekonomiye katkı sunuluyor.

Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Kaynak: Bülten

# HER, Derince, ilçe

30 Nis 2024 - 10:10 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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Mülayim - ATIK CAMLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜYLE,KUMDAN üretilen cama göre % 50 enerji tasarrufu yapılmaktadır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 11:06

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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