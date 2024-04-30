Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Geri dönüşüme yönelik çalışmalar kapsamında Derince’de önemli adımlar atılıyor. Çevreye yönelik faaliyetler kapsamında ilçenin farklı noktalarına cam atık kumbaraları koyan Derince Belediyesi’nin uygulaması ilçe halkından yoğun ilgi görüyor. İlçe merkezindeki 10 mahallede yer alan 82 cam atık kumbarasında toplanan cam atıklar yine Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait atık toplama aracı ile toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Uygulama ile ilçe sakinleri kullanmadıkları meşrubat şişelerini, cam ürünlerini, her türlü konserve kavanozlarını, cam toplama kumbaralarına atabiliyor. Toplanan cam atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla birlikte ekonomiye katkı sunuluyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mülayim - ATIK CAMLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜYLE,KUMDAN üretilen cama göre % 50 enerji tasarrufu yapılmaktadır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.